Eliminación de Stefanos Tsitsipas en el US Open pone fin a una increíble racha de 150 años

Stefanos Tsitsipas quedó eliminado en los octavos de final del US Open y se terminó una racha de 150 años.

La eliminación del griego Stefanos Tsitsipas de los octavos de final del US Open a manos del estadounidense Ben Shelton puso fin a una racha de 150 años en torneos de Grand Slam.

El helénico era el último jugador con revés a una mano que seguía con vida en el certamen. Desde el primer Major, el de Wimbledon en 1877, cada año había por lo menos un tenista con este golpe en las semifinales de todos los Grand Slams.

1877 - 2026. Se terminó la racha más longeva de la historia del tenis.



​Con la eliminación de Stefanos Tsitsipas en el US Open, ya no quedan jugadores con revés a una mano en el torneo.



​Por primera vez en casi 150 años, se cierra una temporada sin un solo semifinalista con… pic.twitter.com/tDzhuqtjgO — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 7, 2026

Stefanos Tsitsipas era la última esperanza para que esa racha de 150 años se mantuviera vigente luego de que en este 2026 tampoco había ocurrido en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

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Stefanos Tsitsipas se despide del US Open

El griego Stefanos Tsitsipas quedó eliminado en la antesala de los cuartos de final del US Open después de ser vencido por el local Ben Shelton, quien se impuso por 6-2, 6-3 y 6-4.

El jugador helénico venía de eliminar en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al checo Jiri Lehecka.

Con su victoria sobre Tsitsipas, Shelton se convirtió en el contrincante del español Carlos Alcaraz, a quien enfrenta este martes 8 de septiembre en busca del pase a semifinales del US Open.

¿Cuántos Grand Slams ha ganado Stefanos Tsitsipas?

La eliminación en los octavos de final del US Open también impidió que Stefanos Tsitsipas mantuviera vivo el sueño de ganar su primer trofeo de Grand Slam.

El tenista nacido en Atenas ha disputado dos finales en esta clase de torneos, las del Roland Garros de 2021 y el Abierto de Australia de 2023, pero ambas las perdió a manos del serbio Novak Djokovic.

EVG