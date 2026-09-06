Influencer que insultó a jugadoras del Cruz Azul fue sacado del Estadio Azteca por la policía; ¿qué hizo?

Sacaron del Estadio Azteca a uno de los integrantes del podcast "Pláticas del Mal" tras sus insultos a las jugadoras del Cruz Azul Femenil.

Uno de los integrantes del podcast “Pláticas del Mal” fue sacado por la policía del Estadio Azteca este domingo durante el Cruz Azul vs Santos de la Jornada 7 de la Liga MX, unas semanas después de que se refirió de manera despectiva y denigrantes hacia las futbolistas del Cruz Azul Femenil.

De acuerdo con reportes, Santiago Domínguez, uno de los tres influencers que insultó a las integrantes del conjunto femenil de La Máquina fue retirado de su lugar en el Coloso de Santa Úrsula.

👏 Uno de los tres sujetos que ofendió en un podcast a las jugadoras de Cruz Azul tras perder 10-0 ante América en la Liga Femenil, fue sacado del Estadio Azteca este domingo durante el Cruz Azul vs Santos de la Liga MX 🚂💙



⚽️ La directiva cementera había dejado claro que estas… pic.twitter.com/mhql92bNQO — Espartanas MX (@espartanasmx) September 7, 2026

El miembro del podcast “Pláticas del Mal”, quien portaba un jersey rojo de Cruz Azul, comenzó a sufrir las consecuencias de sus fuertes comentarios contra las jugadoras del conjunto femenil de las cementeras, los cuales hizo tras la goleada de 10-0 sufrida ante el América.

Influencer es retirado del juego entre Cruz Azul y Santos

En redes sociales circulan imágenes del momento en el que el influencer Santiago Domínguez es retirado del Estadio Azteca por elementos de la policía.

El integrantes del podcast “Pláticas del Mal” luce desconcertado en una de esas imágenes, en la cual aparece acompañado por otro sujeto.

Varios usuarios en redes sociales, principalmente mujeres, reaccionaron de buena forma al enterarse de que Santiago Domínguez fue retirado del Estadio Azteca, pues sus comentarios contra las jugadoras del Cruz Azul Femenil fueron condenados por los gremios futbolístico y periodístico.

¿Qué dijo Santiago Domínguez de las jugadoras de Cruz Azul?

Santiago Domínguez fue el integrante del podcast “Pláticas del Mal” que más insultos y ofensas lanzó contra las futbolistas del Cruz Azul Femenil, e incluso sugirió que el club debía correrlas por la goleada a manos del América.

“Estas pendejas no representan al Cruz Azul”, “Deberían correrlas a todas y dejarlas sin trabajo o mandarlas a un table dance” fueron algunos de los fuertes comentarios que este influencer hizo hacia las futbolistas de La Máquina.

Estos dichos generaron una fuerte reacción contra el podcast “Pláticas del Mal”, cuyos tres integrantes posteriormente ofrecieron disculpas.

Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó al Copred que interviniera por los comentarios machistas emitidos contra las jugadoras del Cruz Azul Femenil.

EVG