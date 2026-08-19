De la funa a la demanda: ‘Pláticas del Mal’ enfrenta consecuencias por atacar a Cruz Azul Femenil

Durante una transmisión en vivo, los integrantes de “Pláticas del Mal” se encontraban hablando sobre el partido de futbol femenil de Cruz Azul en tono de burla, pues durante el partido del 8 de agosto el marcador contra Amércia terminó en 10-0.

Los tres integrantes comenzaron a decir que pese a que no les importaba lo que pasaba con el futbol femenil, el marcador representaba una mancha a la institución; y en tono de burla, aseguraron que “para eso les pagan”.

“Respeten los colores, respeten a la hinchada. No sean hijas de ... que para eso les pagan” dijo Santiago Domínguez, mientras que Mike “Máquina del Mal” dijo “poquito, pero les pagan”, y Criss Ángel “Babuino” dijo “con vales de despensa, pero les pagan”.

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La directora deportiva de Cruz Azul condena lo que dijo el Santi sobre la goleada 10-0 a la Femenil pic.twitter.com/n2vX8tD2YE — CapitánCalzon⚽️ (@CapitanCalzon77) August 16, 2026

Pese a que estos comentarios hacia el equipo femenil de Cruz Azul se dijeron en tono de burla y de manera peyorativa, no fueron los que causaron más indignación entre los hinchas y los internautas, pues los tres creadores de contenido continuaron haciendo comentarios negativos.

Santiago aseguró que pese a que no consume el futbol femenil, consideraba que deberían correrlas y “deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las ... en lugar de ser futbolistas”.

Mientras Santiago Domínguez y Mike continuaban haciendo comentarios sobre las futbolistas, Criss Ángel dijo que se deslindaba de sus comentarios, por lo que sus compañeros comenzaron a decirle que él las quería en OnlyFans.

A los tipos que salen en podcast "Platicas del Mal", Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Criss Ángel no los conocía y tampoco tengo ganas de escucharlos.

Tipos misóginos que en lugar de hacer crítica futbolera, prefieren hablar de la mujer.

Simplemente LAMENTABLE. pic.twitter.com/Ygkgibelu6 — Mau (@Mau_Vida) August 18, 2026

Cruz Azul brinda respaldo jurídico a la femenil

Tras el video que se viralizó rápidamente en redes sociales, tanto Team México como Cruz Azul emitieron comunicados sobre los comentarios realizados por los tres creadores de contenido.

Team México informó que los comentarios realizados en “Pláticas del Mal” son declaraciones a título personal de los creadores de contenido, y aseveraron que no apoyan el discurso que emitieron.

Precisaron que no continuarían con el patrocinio de los creadores de contenido, pues como parte de un desarrollo en la industria del entretenimiento en México para todos, consideraron que “las acciones cuentan más que las palabras”.

Por su parte, Cruz Azul apuntó que conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, las declaraciones de los creadores de contenido representan violencia hacia las mujeres.

Esto debido a que “su única finalidad es realizar actos tenientes a causar un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico directamente a nuestra institución y a las mujeres que son parte de este Club”.

Por tanto, precisaron que se reservan el derecho de tomar acciones penales y civiles en contra de los creadores de contenido; además, aseveraron que no se vincularán con ellos o con las empresas que los financian.

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