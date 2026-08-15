¿Erik Lira deja Cruz Azul? El movimiento clave que puede ocasionar la salida del mexicano a Europa

Antes del arranque de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, surge información sobre la posible salida de Erik Lira del Cruz Azul, pues se reporta que el cuadro de La Noria ya recibió una oferta formal por parte del AS Monaco de la Liga de Francia.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, insider del futbol mexicano, el Cruz Azul y el Monaco de la Ligue 1 ya tienen contacto y la oferta es “interesante”, aunque no se llegó a mencionar cifras.

“Llegó la oferta formal por Erik Lira. Según confirman desde el entorno del futbolista ya ha llegado la propuesta formal a Cruz Azul y es del Mónaco, es para comprar el pase por un dinero bastante interesante. La Máquina cementera estaba abierta a vender a Lira siempre y cuenta sea un monto importante no han trascendido cifras, pero es interesante”, dijo Merlo en redes sociales.

La información adelanta que se va a tratar de cerrar el traspaso de Lira al futbol europeo lo antes posible, por lo que los siguientes días serán clave para llegar a buen puerto en las negociaciones.

Erik Lira fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, de hecho esa actuación generó que varios equipos pusieran sus ojos en el canterano de los Pumas de la UNAM, quien tuvo contacto cercano de una institución de Emiratos Árabes Unidos.

Cruz Azul pedería a una pieza clave

La Máquina podría perder mucho con la salida de Erik Lira, quien se convirtió en uno de los mejores elementos de la Liga MX y fue clave en los éxitos recientes de los celestes, como el título de la Concachampions, el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Lira es el capitán del equipo cementero cada que juega y es de los motores en La Noria. Con su salida, si se concreta, el entrenador Joel Huiqui deberá reemplazarlo y buscar a un futbolista que pueda dar el mismo equilibrio.

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