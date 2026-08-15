México pierde ante Estados Unidos en el Mundial Flag Football, pero buscará el boleto olímpico en el juego por el tercer lugar

En un juego intenso y muy apretado, la Selección Mexicana Varonil de Flag Football no pudo asegurar su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 luego de caer ante Estados Unidos por marcador de 42-40 en las semifinales del Mundial de la especialidad.

El boleto para los Juegos Olímpicos no se ha perdido, pues ante Canadá, en el partido por el tercer lugar, se definirá la segunda plaza para Los Ángeles 2028.

En un partidazo ofensivo y que no se resolvió sino hasta la última jugada, México🇲🇽 cayó 40-42 ante Estados Unidos🇺🇸 en las semifinales del Campeonato Mundial de Flag Football varonil.



Con solo 2 puntos de diferencia, la clave fueron las conversiones que dejaron ir los… pic.twitter.com/Y61C7gzGhG — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 15, 2026

Estados Unidos, con cinco puntos de desventaja, tenían dos minutos finales para darle vuelta al marcador. Su última ofensiva inició con calma, no se dejaron presionar por el marcador, sabedores que, de cierta manera, ellos administraban el cronómetro.

Con 34 segundos en el reloj los estadounidenses estaban a cinco yardas. Siguieron jugando para terminarse el tiempo en el reloj y con 24 segundos se pusieron a una sola yarda. La encomienda era clara, agotar el tiempo para anotar y no dejarle tiempo a México de tener una última serie ofensiva.

Los de Las Barras y Las Estrellas anotaron y dejaron la pizarra 41-40 con 22 segundos para los mexicanos, que intentaron llegar a la zona de anotación, pero solo les quedaban dos segundos para poder lograr la hazaña.

El camino de México en el Mundial de Flag Football no ha sido sencillo, pero lograron sortear a sus rivales y por algunos momentos dominar a sus rivales hasta cuartos de final. En semifinales el nivel de oposición subió ante Estados Unidos.

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