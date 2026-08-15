México avanza a semifinales del Mundial de Flag Football en varonil y femenil

La Selección Mexicana varonil y femenil de Flag Football sigue con su gran momento en el Mundial de la especialidad

La Selección Mexicana varonil y femenil de Flag Football sigue con su gran momento en el Mundial de la especialidad al avanzar a semifinales, en donde ambos combinados buscarán el boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Femenil venció 27-26 a España en los cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football que se realiza en Alemania y en semifinales enfrentará a Canadá. El equipo que gane irá a Los Ángeles.

¡A semifinales! 🔜



¡Qué cardiaco! ¡Cómo se sufrió!



La selección femenil mexicana venció 27-26 a España🇪🇸 en los cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football.



El partido se complicó en la segunda mitad, México estaba arriba 20-6 tras los primeros 20 minutos pero a… pic.twitter.com/5tc1xYWrM3 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 15, 2026

México estaba arriba 20-6, pero en la segunda mitad se complicó mucho el juego para las nacionales, ya que faltando dos minutos para el final del juego España estaba arriba 26-20. La estrella fue Andy Martínez, quien realizó una anotación de último minuto para un triunfo sufrido.

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Por su lado, la Selección Mexicana Varonil superó con menos problemas 33-19 a su similar de Panamá y en semifinales se enfrentarán a Estados Unidos, que derrotó 45-38 a Japón.

La victoria le dará a los aztecas el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en donde se espera que ambas selecciones tengan participación. Incluso se tiene proyectado a la escuadra femenil como esperanza de medalla.

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