América vs Atlético de San Luis: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Jornada 4 del Apertura 2026

América recibe al Atlético de San Luis en el regreso de la Liga MX.

Después de conseguir su pase a cuartos de final de Leagues Cup, el América vuelve a la actividad de la Liga MX este domingo 16 de agosto, cuando mida fuerzas ante el Atlético de San Luis en duelo de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026.

Las Águilas todavía no conocen la derrota en el semestre e intentarán mantener esa racha ante unos Tuneros que apenas suman dos puntos en el campeonato, y que también vienen de quedar eliminados de la Leagues Cup.

¡Nuestro próximo enfrentamiento es en CAsa! 🏟️🫶



J4 ⚔️ América vs. San Luis

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Nos vemos el domingo. 🦅 pic.twitter.com/GwRs0RZDEi — Club América (@ClubAmerica) August 14, 2026

Será el segundo juego consecutivo como local en el Estadio Azteca en lo que va del Apertura 2026 para el América, que cosecha siete unidades en el que es su primer torneo con el uruguayo Guillermo Almada en la dirección técnica.

¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs Atlético de San Luis?

El partido entre América y Atlético de San Luis se jugará este domingo 16 de agosto, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 16 de agosto

Hora : 17:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de América y Atlético de San Luis

AMÉRICA : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastian Cáceres, Cristian Borja, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Andrés Sánchez, Benjamín Galindo, Miguel García, Eduardo Aguila, Lucas Esteves, Sebastien Salles-Lamonge, Óscar Macías, Román Torres, David Rodríguez, Rafael Llorente y Felipe Mora.

Atlético de San Luis le quiere repetir la dosis al América

El Atlético de San Luis visita por segunda vez en el año al América, al que venció apenas el 14 de enero por marcador de 2-0 en la Fecha 2 del Clausura 2026, en cotejo que tuvo como sede el Estadio Ciudad de los Deportes.

El equipo dirigido por el mexicano Diego Mejía busca su primera victoria del campeonato, y en caso de conseguirla daría la sorpresa de la jornada ante un conjunto azulcrema que con Guillermo Almada en el timón se ha visto bien hasta el momento.

El Estadio Azteca es un recinto en el que al Atlético de San Luis no le va del todo mal, pues cuatro de sus seis triunfos sobre las Águilas fueron precisamente en el Coloso de Santa Úrsula.

EVG