Estrella de Inglaterra afirma que en el Estadio Azteca vivió el mejor ambiente de su carrera (VIDEO)

Un jugador de Inglaterra aseguró que en el Estadio Azteca vivió el mejor ambiente de su carrera como futbolista.

Reece James, defensa de la selección de Inglaterra, aseguró que en los octavos de final del Mundial 2026 contra México, duelo desarrollado en el Estadio Azteca, vivió el mejor ambiente en su carrera como futbolista.

Poco más de un mes después de la eliminación del Tricolor a manos de los Tres Leones, el zaguero del Chelsea dejó en claro que en ningún otro recinto futbolístico ha sentido la atmósfera que en el Coloso de Santa Úrsula.

“En el Azteca sintió la mejor atmósfera que jamás haya vivido. La afición es eléctrica y ruidosa durante todo el partido. El himno nacional sonó muchísimo. Me impresionó mucho. Es, sin duda, el estadio con el mejor ambiente del mundo”, confesó Reece James a TNT Sports México.

James observó desde el banquillo el triunfo de Inglaterra en el Azteca

Reece James observó desde el banquillo de suplentes los 90 minutos de la victoria de Inglaterra por 3-2 ante México en el Estadio Azteca.

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del equipo de la rosa, dejó en la banca durante todo el partido al defensa de 26 años de edad, para quien el Mundial 2026 fue su primera participación en el magno evento, luego de que una lesión le impidió jugar en Qatar 2022.

Un doblete de Jude Bellingham y un gol de penalti de Harry Kane derivaron en el triunfo de 3-2 de Inglaterra frente a México, cuyos tantos fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, éste último desde los 11 pasos.

Inglaterra acabó con invicto de México en el Azteca en Mundiales

Con su victoria sobre México, Inglaterra se convirtió en la primera selección en derrotar al Tricolor en un juego de Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana tenía marca de ocho juegos ganados y dos empatados en el Coloso de Santa Úrsula en el magno evento de la FIFA.

México solamente había sido derrotado en el Estadio Azteca dos veces en partido oficial, por Costa Rica y Honduras en compromisos de eliminatoria mundialista hacia Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, de manera respectiva.

EVG