El impactante VIDEO del México vs Inglaterra que no puedes perderte si eres un fiel fan del Mundial

El México vs. Inglaterra será recordado por la afición mexicana durante varios años como el mejor encuentro que ha jugado la Selección Nacional en la cancha del Estadio Azteca. Cotejo que tuvo de todo: drama, goles, penaltis y un final triste para algunos aficionados. Todo esto de una firma cinematográfica para hacerlo aún más impresionante.

Sin embargo, la BBC, cadena de televisión inglesa, quiso que el encuentro en la capital de México sea recordado para siempre. En el video que crearon reunieron las mejores acciones del partido entre la Selección Nacional y los Tres Leones, los goles, las atajadas, la tarjeta roja y el rostro de la afición, pero al principio también recopilaron momentos del partido entre Argentina e Inglaterra en 1986.

Sad to report that I am once again fully sucked in by a BBC tournament montage… incredible. pic.twitter.com/L3kqVXZ1Bz — Lee Hinton (@LeeAHinton95) July 6, 2026

México vs Inglaterra marcó historia al ser el partido más visto del Siglo XXI

Según explicó Gabriela Cuevas, el encuentro de Octavos de Final prácticamente duplicó la audiencia registrada en el partido anterior del Tricolor frente a Ecuador, correspondiente a los Dieciseisavos de Final, que fue seguido por alrededor de 35 millones de personas.

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“Todo el país se unió para apoyar a nuestra selección, además, en cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia”, señaló la representante del Gobierno de México.

Además, aseguró que el México contra Inglaterra se convirtió en “el partido más visto del siglo”, reflejando el enorme interés que despertó la participación del equipo dirigido por Javier Aguirre, incluso pese al resultado adverso.

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🇲🇽 ¡México fue casa mundialista! ⚽



Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, nuestro país recibió a 16 selecciones que jugaron, entrenaron y dejaron parte de su historia en territorio mexicano.



Desde México, por supuesto, Sudáfrica, Colombia, República de Corea, RD Congo,… pic.twitter.com/HBeDaH7AI4 — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) July 7, 2026

Inglaterra continúa con el sueño de ser campeón del mundo

Inglaterra está haciendo un gran papel en el Mundial 2026, aunque no fue nada sencillo vencer a México en la cancha del Estadio Azteca para avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

La Selección Mexicana se despide del torneo, pero los Tres Leones mantienen viva la esperanza de poder levantar la Copa del Mundo. Deben vencer a Suecia y después a Argentina o Suiza si quieren pelea por el boleto a la gran final del torneo.

El conjunto tricolor anunció a un nuevo técnico tras la eliminación; Javier Aguirre da un paso al costado de la Selección Mexicana para dejarle su lugar a un estratega joven, Rafa Márquez, que buscará seguir con la misma base de jugadores para la Copa del Mundo 2030.

DCO