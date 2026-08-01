¿Erik Lira al City? Esto se sabe AL MOMENTO de la posible salida del mexicano a Europa

El futuro de Erik Lira tomaría un giro interesante, pues a la ya conocida oferta e interés del AS Monaco, se reporta que un poderoso y millonario grupo se metería en la pugna por los servicios del canterano de los Pumas de la UNAM, siendo nada menos que el City Group, que entre otros tiene al Manchester City.

El jugador, quien recientemente levantó el Campeón de Campeones de la Liga MX, se encuentra con su destino en el aire, ya que medios nacionales señalan que el Monaco ya tiene pláticas con los cementeros, pero no entrarían en una lucha por el capitán del Cruz Azul si es que el grupo que maneja al City se mete en la pelea.

¿Qué pasa con el Monaco y Cruz Azul?

El AS Monaco, mediante su Dir. Deportivo Carlos Aviña, tuvo contacto con la directiva encabezada por Iván Alonso. Por el momento no hay una oferta formal, pero se debe negociar por el precio que quiere La Máquina; 8 millones de dólares más un porcentaje de la carta.

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La oferta, si es que llega a haber una, rondaría esta cifra, pero en el panorama aparece el real interés del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, que es socio del City Group, que ya prepara una oferta.

En las próximas horas el Al Jazira, de acuerdo a medios nacionales, presentará una oferta atractiva por Erik Lira y si es superior a la que pueda presentar el Mónaco, el club francés se retirará de la carrera por fichar al mediocampista mexicano.

Horas claves en la negociación por Erik Lira

La oferta del Al Jazira es interesante por muchas razones, pues si bien se puede parecer que ir al futbol de Emiratos Árabes no es la mejor opción, pero al pertenecer al City Group podría irse a cualquier club de este conglomerado.

El City Football Group (CFG) es una organización privada propietaria de una red global de clubes de futbol por todo el mundo. El equipo más famoso que está en este grupo es el Manchester City, pero tiene en su cartera otras instituciones como el Girona (España), Palermo FC (Italia), ESTAC Troyes (Francia), Lommel SK (Bélgica) y más.

Es una organización fundada en 2013 y con sede mayoritaria en Abu Dhabi (familia real), junto a socios estadounidenses y chinos. Este grupo administra más de 12 equipos en distintos continentes.

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