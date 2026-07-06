Lira reconoce que no hicieron el partido perfecto

El mediocampista Erik Lira fue claro tras la derrota ante Inglaterra; no se pueden cometer errores ante equipos de élite. El ‘6’ del Tricolor mencionó que debían hacer el “partido perfecto”, pero desconcentraciones puntuales y cinco minutos malos condenaron a México a la eliminación del Mundial 2026, otra vez en octavos de final.

“Sabemos que era una selección top mundial y teníamos que hacer el partido perfecto y no lo hicimos. Fueron cinco minutos que nos desconcentramos y así es el futbol. Nos sirve de experiencia y vendrá la nuestra”, comentó ante los medios Erik Lira, quien agregó que la derrota frente a los Tres Leones duele, pero se va con el orgullo intacto.

El Tip: Erik L debutó en la Liga MX el 3 de agosto de 2020 vistiendo la camiseta de los Pumas de la UNAM.

“Va a ser una noche complicada, pero me llena de orgullo ser mexicano, portar esta playera y pertenecer a esta familia. Perdimos con mucho honor. Me voy no satisfecho, pero contento con lo que logramos. Hoy sembramos una semilla que el día de mañana nos vamos a acordar y vienen cosas muy buenas para nostros”, indicó el elemento del Cruz Azul.

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Erik Lira, con visibles lágrimas, reconoció que dentro de la Selección se ha formado un gran grupo de personas, pero en especial, se “forjó desde el día uno a hoy mucha mejora. No me voy tan lejos, del partido uno al quinto fue una diferencia abismal en funcionamiento, en formas”. El canterano de los Pumas reconoció que en el Centro de Alto Rendimiento “se fue construyendo una familia”.

2 goles tiene Lira como profesional

“Hace dos meses que estamos juntos, son mis hermanos. Yo con ellos voy a la guerra. Me queda una amistad en el corazón y eso me hace sentir que vamos por el camino correcto. Hoy duele, pero estoy muy orgulloso y por qué no, imaginemos cosas chingonas”, apuntó en referencia directa a Javier Hernández.

Al ser cuestionado si esta derrota se refleja en la famosa frase: “Jugamos como nunca, perdimos como siempre”, el mediocampista de México señaló que “esta vez fue diferente” y que las sensaciones en la cancha no son como las derrotas en Brasil 2014, Alemania 2006 o Sudáfrica 2010. México terminó con más tiros a gol que Inglaterra en los octavos de final de Norteamérica.

EL JUGADOR de Cruz Azul, frustrado durante el partido, ayer ı Foto: AP

“Esta vez podría meter las manos al fuego que fue una de las tres mejores selecciones. Fue diferente porque el equipo rival nos dijo gracias, pero estaban deshechos, no querían saber nada. Es futbol, el camino es así, hay que reponernos e irnos con la cara en alto y estoy seguro que vendrá la nuestra”, explicó.

Erik Lira se dio el tiempo de reconocer a los aficionados que se dieron cita en los estadios y que a la distancia los apoyaron en todo momento. “Agradecer al mexicano que estuvo y está con nosotros, que se sintió representado y se va contento a casa. Sabemos que no es el resultado que queremos. El techo es muy alto y no nos vamos a conformar con nada. Termina el sueño mundialista de 2026, pero toca descansar y pensar en el siguiente proceso”.

Memote se va con la frente en alto

Por Alejandro Ayala

El delantero de los Pumas, Guillermo Martínez, aseguró que México se despide del Mundial en casa con decoro, pues cayeron ante una potencia como es Inglaterra dando pelea hasta el último minuto en un “partido muy cerrado” y que se define en “situaciones puntuales”.

“Sabíamos que íbamos ante la élite. La derrota es dolorosa, pero nos queremos llevar la alegría que pudimos transmitir a la afición y porque nos propusimos que si México caía sería con la frente en alto”, dijo el Memote en zona mixta, en donde fue enfático en que “si íbamos a caer era de pie”.

31 anotacines tiene con los Pumas

“El acierto y el error son parte del juego. Hay todo tipo de situaciones que se viven en los 90 minutos. Fue un partido fantástico en la entrega. Vimos que México puede competir con las potencias mundiales y con eso nos quedamos”, apuntó el delantero que entró para buscar un gol en el final del partido.

El Tricolor de Aguirre se quedó a un gol de obligar el alargue y a Guillermo Martínez no le quedó más “que agradecer a este país hermoso que nos entregó el corazón, nos ilusionamos todos juntos”. El delantero del Club Universidad mencionó que el proyecto de los aztecas va por buen camino.

“La Selección Mexicana va por buen camino y va por buenas manos, tenemos los objetivos claros y estamos competiendo con las potencias mundiales”, indicó el exChivas, quien explicó la herencia que deja la participación de esta escuadra en Norteamérica 2026.

“El legado es la familia (los jugadores). Calidad tiene de sobra el país y se demostró a lo largo del campeonato. Iniciamos sin que nadie creyera en nosotros, eso incluye a todo, hasta ustedes (la prensa). Ésa fue una parte importante porque nos hicimos fuertes para transmitirle a eso a la gente, que se sintió representada porque morimos en la raya”, argumentó.

El delantero azteca dedicó unas palabras a la afición, que durante los cinco partidos de México en la Copa del Mundo 2026 llenó los estadios en donde jugó, además que se dieron cita en diferentes partes del país para mostrar su apoyo.

“Es inolvidable todo lo que se creó, por toda la ilusión que se transmitió. La gente se sintió identificada con este equipo, porque fuimos una familia y por eso duele más la eliminación. Es como si estuviera golpeado un hermano y todos estaremos tristes, pero como familia nos vamos a levantar”, dijo. “El mensaje es que juntos como país y equipos somos más fuertes todos juntos, nos ilusionamos y tuvimos fe”.

Para cerrar, el Memote reflexionó sobre lo que fue su aventura en este Mundial, en el cual poca gente valoró su llamado. Incluso su convocatoria fue sorpresiva al ingresar entre la lista de la Liga MX con su lugar asegurado.

“Lo importante es creer en uno mismo, si creemos podemos competir con quien sea. Por el hecho de ser mexicanos se nos puede minimizar, pero en este torneo y lo que fue el Mundial podemos competir a cualquiera, desde la inauguración no fue un partido sencillo y cada partido tuvo su grado de dificultad. La conexión que se tuvo con la gente fue impresionante y cuando nos juntamos como mexicanos hay cosas inigualables”, terminó.

“Mi era terminó”

El tercer proceso de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana terminó en los octavos de final del Mundial 2026. El Vasco, con una voz entrecortada reconoció que es un día triste, una noche larga y en la que dormirá poco.

El timonel aseguró que acabó su etapa en el Tricolor y que ahora inicia la de Rafael Márquez, resaltando su profesionalismo y enalteciendo su trayectoria y la manera en la que comandará a una selección de jugadores jóvenes y con hambre de triunfo.

Javier Aguirre, técnico de futbol ı Foto: AP

“El duelo termina aquí, pero la vida continúa. Rafa va a estar fuerte. Mi etapa en la Selección Mexicana llegó a su final. Mi era terminó. Llegamos en un momento difícil, estoy muy contento con mis jugadores que entendieron lo que es jugar con el corazón. Será una noche dura para todo México”.

Aguirre a lo largo de la conferencia reconoció que no tenía palabras para decir lo que sentía y en reiteradas ocasiones dio a entender que no quería seguir con la conferencia, pero él sabe también que es su obligación estar en ella.

“Me voy con sentimientos encontrados, muy orgulloso de esta familia que logramos, pero cuando uno pierde no termina de superar errores. Les di un abrazo y les agradecí lo que hicieron por este país. Caer de esta manera duele mucho, deben irse con la cabeza en alto. Si hay alguien a quien reprochar es al entrenador, me hicieron muy felices”, comentó.

Por otra parte, al ser cuestionado por la afición mexicana que siempre se le entregó al equipo, señaló que fueron cinco partidos formidables, que nunca los va a olvidar y que será su mejor recuerdo.

“Le agradezco a todo el público, a todo el país, me voy con mucho orgullo y sentimiento porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística. El jugador tiene lo que necesita para competir en la élite”, añadió.

Por otra parte, reveló el por qué cree que no pudieron llevarse el encuentro, asegurando que los dos primeros goles fueron errores puntales y que al final el penalti terminó por liquidarlos.

“Estaríamos hablando de otra cosa si hubiéramos sido más determinantes en jugadas clave. Nos costaron mucho algunos errores y ante estos equipos se debe de hacer un partido completo. Vamos bien, no sé a qué velocidad, tenemos una buena camada para dentro de cuatro años, tenemos todos los elementos para dar ese pasito que nos sigue faltando. Es un privilegio estar aquí y ellos lo saben, creo que volvimos a una identidad del mexicano”, acotó.