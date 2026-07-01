Mundial 2026: Erik Lira asegura que México no se conforma con la victoria ante Ecuador

Erik Lira se ganó su lugar en el once titular de Javier Aguirre tras sus grandes actuaciones en los partidos de preparación, el futbolista de Cruz Azul aseguró tras la victoria ante Ecuador que el Tricolor no se conforma con este resultado y van a ir por más.

“Estoy viviendo el momento, súper contento por lo que atraviesa la Selección Mexicana y de todo lo que estamos viviendo, así que el techo es muy alto y no nos conformamos con nada”, aseguró el mediocampista tricolor.

¡Histórico! ⚽ Llegó el día en el que la Selección Mexicana de Futbol y su afición se tenían que reconciliar. El Tricolor demostró que está para soñar en grande y, con un marcador de 2-0, eliminó a Ecuador de los dieciseisavos de final.



Con goles de Julián Quiñones al minuto 22… pic.twitter.com/eGuFamCn5B — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Erik Lira se sorprende de la Marea Verde

El futbolista de la Selección Mexicana habló sobre la afición mexicana que se dio cita para ver el partido ante Ecuador y que aún no puede creer la emoción que le ponen a cada partido.

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“Es algo que no te puedo explicar, porque es algo increíble ver a 80 mil personas con la playera de México gritando, apoyando, luchando con nosotros, festejando cada jugada, los goles los gritamos igual que ellos o más, los que nos apoyan desde las calles, es algo emocionante. Me llevaré estos recuerdos por el resto de mi vida”, comentó Erik Lira.

Cada victoria que consigue la Selección Mexicana es mejor que la anterior, la afición comienza a ilusionarse cada vez más y el deseo de ver al equipo azteca por primera vez entre los ocho o cuatro mejores del mundo está latente.

🏆⚽ ¡Así queda el camino rumbo al título! Tras la victoria de México sobre Ecuador, ya están definidos los cruces de los octavos de final del torneo. 🇲🇽🔥



Brasil, Francia, Canadá, Marruecos y México ya esperan rival en una llave que promete auténticos partidazos. ¿Quién llegará… pic.twitter.com/t6wzCGyR2H — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Erik Lira, el motor de la Selección Mexicana

El mediocampista del Cruz Azul es el motor de la Selección Mexicana en este Mundial 2026. Erik Lira realiza tanto trabajo defensivo como ofensivo, recupera, da pases entre líneas, conduce por toda la cancha y asegura que aún no dimensiona lo que está viviendo este mes.

“No dimensionó lo que estoy viviendo, lo que estamos haciendo porque estamos concentrados y no podemos ver o palpar tanto el sentimiento que tiene, pero al menos mi familia y algunos amigos que lo ven desde afuera no lo puedo creer y me da alegría que la estén pasando bien y lo único que me queda a mi es divertirme en la cancha”, finalizó el mediocampista.

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