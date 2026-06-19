Famoso streamer argentino que siempre critica a México, se siente bendecido de ver jugar a Erik Lira (VIDEO)

Erik Lira fue llamado por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026 y el mediocampista del Cruz Azul está siendo uno de los mejores jugadores del Tricolor en lo que va de la Copa del Mundo. En Argentina ya comienza a sonar el nombre de Lira y un famoso streamer asegura que ver jugar al mexicano es lo mejor que le ha pasado.

Davoo Xeneize, un reconocido creador de contenido en Argentina, estuvo en vivo después de la victoria de México sobre Corea del Sur; durante su stream habló de que le hubiera gustado ver a Clarence Seedorf, Fernando Redondo y Juan Sebastián Verón, pero que él está disfrutando de Erik Lira.

Erik Lira se queda con la titularidad del equipo de Javier Aguirre

Javier Aguirre armó un equipo llenó de talento joven y algunos futbolistas más de experiencia en el futbol mexicano y en Europa. En los dos primeros partidos se vio que el grupo está unido y los jugadores han dejado en claro que son una familia.

Con la lesión de Edson Álvarez, el mediocampista del Cruz Azul comenzó a ser titular con Javier Aguirre en los últimos partidos amistosos previo a iniciar su participación en la Copa del Mundo, en los que demostró que tiene lo necesario para estar de arranque con la selección nacional.

Erik Lira ha sido titular en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo y en el partido ante Corea del Sur logró siete recuperaciones de balón para evitar que los surcoreanos llegarán al marco de Raúl Rangel.

#SomosMéxico y también somos oficialmente líderes de grupo. 😌🇲🇽



A cerrar la Fase de Grupos de la mejor manera. ¡Y también nos vemos en la siguiente fase en nuestra casa! 💚🤍❤️



¡Hagamos pesar el Estadio Ciudad de México todos juntos, Incondicionales! 🔥 pic.twitter.com/6MBsOGMWKd — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2026

México volvió a ser líder de su grupo en el Mundial tras 24 años

México llevaba tiempo ya sin poder ser líder de su grupo en una Copa del Mundo y en esta edición de Norteamérica 2026 lo consiguieron de nuevo con Javier Aguirre al mando del conjunto Tricolor.

La última vez que la Selección Mexicana avanzó a la ronda de octavos de final como primer lugar de su sector fue en Corea-Japón 2002, torneo en el que el Vasco Aguirre también dirigió a la escuadra nacional.

Las otras dos ocasiones en la historia en las que México terminó líder de su sector fueron en México 86 y Estados Unidos 1994, así que de las tres ocasiones en las que nuestro país ha sido anfitrión del torneo, en dos de ellas el Tricolor ha avanzado como líder.

DCO