¡Que vivan los novios! La FOTO de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que todos quieren ver

Cristiano Ronaldo compartió una foto en la que reveló que ya se casó con Georgina Rodríguez.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo dejó atrás todas las dudas respecto a si ya se había casado con la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, luego de que subió a sus redes sociales una foto en la que salen las manos de ambos con sus respectivos anillos de compromiso.

El delantero del Al-Nassr solamente acompañó la imagen con las iniciales del nombre de la también empresaria y el suyo, con un corazón en medio. Esta publicación despeja prácticamente los rumores que circulaban en relación a la fecha en la que la pareja contraería matrimonio.

Fans felicitan a Cristiano Ronaldo

Las reacciones a la foto compartida por Cristiano Ronaldo no se hicieron esperar. El veterano goleador portugués recibió felicitaciones de seguidores y otros deportistas por su boda con Georgina Rodríguez.

El boxeador Ryan García y la entrenadora lingüística Sara Duque fueron algunas de las primeras personas ligadas al mundo deportivo en mandarle un mensaje de felicitación al Bicho por su matrimonio con la modelo hispano-argentina.

La imagen que compartió Cristiano Ronaldo de su boda con Georgina Rodríguez se da dos días antes de que comience la nueva temporada de la Saudi Pro League, la cuarta que el lusitano dispute con el Al-Nassr.

¿Dónde fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo no reveló en su publicación más detalles de su boda con Georgina Rodríguez. La foto parece indicar que se trató de una boda civil, a la que solamente ambos habrían invitado a sus personas más cercanas en Portugal.

En las últimas semanas circuló en redes sociales y en diversos medios de comunicación la que habría sido la invitación para los invitados a la boda, la cual se habría realizado el 1 de agosto.

De acuerdo con lo que venía en dicha convocatoria, la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habría sido en la Quinta da Regaleira, palacio ubicado en la localidad portuguesa de Sintra.

Y apenas el 8 de agosto se hizo viral una nota que consignó que muchas personas acudieron a la Catedral de Funchal con la creencia de que iban a presenciar el matrimonio del futbolista con la modelo, lo cual no ocurrió, y el futbolista reaccionó con humor ante el hecho.

EVG