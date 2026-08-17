Arsenal conquista por 18.a vez la Community

Los campeones celebran el título, ayer, en el Millenium de Gales.

Con un categórico triunfo de 3-0 sobre el Manchester City, el Arsenal ganó su primer trofeo de la Temporada 2026-2027 y lo hizo en Cardiff, Gales, en el duelo que definió al campeón de la Community Shield, en el que se enfrentan los monarcas de la Premier League y de la FA Cup. Los Gunners han conseguido el título de este torneo en 18 ocasiones en su historia.

Apenas iban 24 segundos de acción cuando el italiano Riccardo Calafiori definió con un toque de zurda en el área para inaugurar la pizarra. El alemán Kai Havertz remató de cabeza en el área para conseguir la segunda diana del Arsenal en el Estadio Millenium.

El Dato: El Arsenal ganó su primera Community Shield en 1930, después de imponerse en la final por marcador de 2-1 al Sheffield Wednesday en la cancha de Stamford Bridge.

El noruego Martin Odegaard hizo gala de su técnica al hacerle una magistral finta al italiano Gianluigi Donnarumma para marcar el 3-0 de los actuales subcampeones de la Champions League.

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Durante parte del partido, desde la afición eufórica del Arsenal se escucharon cánticos burlones de “Te despiden por la mañana” dirigidos a Maresca, en un encuentro en el que el City rara vez inquietó al portero español David Raya. El delantero noruego Erling Haaland, apenas de regreso a los entrenamientos tras el Mundial de Norteamérica, fue sustituido en el minuto 53 tras apenas tener siete toques.

“El gol que concedimos después de 30 segundos afecta el partido”, dijo Maresca. “Es una derrota que nos duele, pero es sólo el comienzo”, agregó el italiano, quien fue asistente de Pep Guardiola en el Manchester City en la Temporada 2022-2023 y ahora es el timonel del equipo.

118 años de historia tiene la Community Shield en Inglaterra

Fue la preparación perfecta para el Arsenal de cara al inicio de la defensa de su título de la Premier League, en la que debuta como local en el Emirates Stadium el próximo viernes 21 de agosto cuando enfrenten al Coventry City.

“Creo que hoy mostramos nuestro nivel, que estamos listos”, dijo Odegaard, capitán del Arsenal. “Vamos en serio y queremos hacerlo otra vez”.

El City inicia su campaña de liga dos días después, también como local viéndose las caras con el Bournemouth, y queda por ver si Maresca reacciona a esta derrota cambiando su equipo.

“Es parte de cualquier transición, que las cosas no sean perfectas al principio”, dijo por su parte el recién nombrado capitán del City, Rubén Días. “Hay que seguir trabajando y va a haber muchos desafíos en el camino”, sentenció el defensa portugués.

Una interesante del nuevo entrenador del City fue Jack Grealish, quien ingresó al inicio del segundo tiempo para su primera aparición con el equipo en más de un año y tras su cesión con el Everton.

Maresca hizo poco para aclarar la situación. “Mientras estés aquí con nosotros, es mi deber ayudarte”, dijo.

El Arsenal ha ganado 18 veces la Community Shield, y la más reciente de ellas había sido en 2023, cuando también se impuso al Manchester City, aunque en aquella ocasión lo hizo en serie de penaltis (4-1) después de un empate 1-1.

Los dirigidos por Mikel Arteta

disputaron este trofeo a inicio de temporada por su condición de campeones de la Premier League, luego de que hace unos meses ganaron su primera liga en 22 años. Por su parte, el Manchester City jugó la Community Shield en su condición de ganador de la FA Cup, título que obtuvo tras derrotar 1-0 al Chelsea en el duelo definitivo la campaña pasada.

Los Gunners son los segundos máximos ganadores en la historia de la Community Shield, solamente superados por el Manchester United, que ha levantado este trofeo en 21 ocasiones en su historia, aunque la más reciente de ellas fue en 2016, a costa del Leicester City.

Detrás de ellos está el Liverpool con 16 conquistas en su historia y en el cuarto puesto aparece el Everton, institución que ha conseguido nueve veces el cetro.