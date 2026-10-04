¿Cuántos millones perdió Canelo Álvarez por culpa de Rafa Márquez y la Selección Mexicana?

La dura derrota de la Selección Mexicana a manos de Estados Unidos no solo quedó en tristeza para la afición, ya que también el pésimo resultado del equipo de Rafa Márquez perjudicó el bolsillo del Canelo Álvarez, quien perdió una cifra millonaria al apostar a la victoria del Tricolor.

El boxeador azteca enseñó en sus redes sociales que apostó 7 mil 182 dólares en la app de kalshi. Haciendo la conversión, el Canelo Álvarez puso en juego poco más de 130 mil pesos mexicanos a que el equipo de Rafa Márquez vencía a Estados Unidos en Arizona. Lamentablemente eso no ocurrió y el pugilista mexicano perdió su dinero.

¿Cuánto dinero pudo haber ganado el Canelo Álvarez si México vencía a Estados Unidos?

Canelo Álvarez ha compartido en el pasado las apuestas que ha realizado, como en la final de la Copa del Mundo cuando puso un dinero a que España ganaba y Leo Messi metía un gol, lamentablemente ese ticket tampoco fue ganador para el jalisciense.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Indianapolis Colts derrota a los Washington Commanders en el inicio de la gira de la NFL por Londres

El boxeador mexicano perdió su dinero, pero si la Selección Mexicana hubiera ganado el encuentro ante Estados Unidos el Canelo Álvarez se hubiera embolsado 19 mil 458.15 dólares, que haciendo la conversión son 353 mil 375.57 pesos mexicanos.

Parece que la suerte no acompaña al boxeador mexicano cuando publica sus apuestas en redes sociales, ya que no se sabe si el Canelo Álvarez apuesta en otro deportes y lleva dos tickets perdidos cuando ha mostrado sus picks públicamente.

🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



🥊 Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



👑 WBC Super Middleweight

📆 October 31st

📺 DAZN

📍 Riyadh, Saudi Arabia @RiyadhSeason 🇸🇦 pic.twitter.com/ehjRVQINIF — Ring Magazine (@ringmagazine) September 29, 2026

Canelo Álvarez quiere retirarse con una pelea en el Estadio Azteca

Saúl Álvarez platicó de su visita al Estadio Azteca durante el Mundial 2026 y que se visualizó peleando en el Coloso de Santa Úrsula. El boxeador ya tuvo una junta con los dueños del recinto y el peleador jalisciense afirmó que desea que su última pelea en su carrera profesional sea en México.

“Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca y es un recinto que te genera una vibra impresionante en buen sentido, una vibra muy buena, y me visualicé peleando ahí. Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, nos contactamos, hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí, sí me visualizo peleando ahí”, comentó el Canelo Álvarez.

Además, el mexicano dejó en claro que su retiro está cerca, pues reveló que serán cuatro o cinco peleas más para que cuelgue los guantes tras una estupenda carrera.

DCO