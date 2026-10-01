¡CONFIRMADO! Selección Mexicana prepara inmensa despedida para Memo Ochoa; ¿Cuándo y dónde será?

Guillermo Ochoa decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional después de su participación en la Copa del Mundo 2026, aunque no vio actividad en el encuentro ante Inglaterra, la Selección Mexicana ya prepara una linda despedida para el arquero que estuvo en seis Mundiales durante la fecha FIFA de octubre.

El canterano del América estará presente en el Memorial Coliseum de Los Ángeles para ver el encuentro entre México y Chile, pero también para ser homenajeado en el reconocimiento que tiene como nombre “Thank You, Memo”, el cual pondrá el punto final en la historia entre Guillermo Ochoa y el cuadro Tricolor, la cual dejó momentos únicos en la carrera del guardameta azteca.

🧤🇲🇽 Guillermo Ochoa volverá a encontrarse con la Selección Mexicana, ahora para recibir un homenaje por su trayectoria previo al amistoso ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.



🏆 El reconocimiento “Thank You, Memo” llega poco más de dos meses después de que el… pic.twitter.com/fE36ko2LVB — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 1, 2026

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre México y Chile?

México tendrá su última prueba en esta fecha FIFA enfrentando a Chile, uno de los rivales que peor recuerda la afición azteca por el famoso 7-0 que le propinaron al Tricolor en la Copa Oro, partido en el que participó Memo Ochoa.

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en la cancha del Estadio Los Angeles Memorial Coliseum en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, pero el homenaje al arquero azteca se realizará antes del silbatazo inicial del compromiso.

Aún no se sabe como será este reconocimiento para uno de los mejores arqueros en la historia de la Selección Mexicana, pero lo que algunos aficionados comentan es que realizaron este evento ante uno de los rivales que mas odio le tiene la fanaticada Tricolor.