Cleveland Browns derrota a los Pittsburgh Steelers en el inicio de la Semana 4

Los Browns dieron la sorpresa en casa tras derrotar a unos Steelers que se vieron desconectados en el campo cuando Aaron Rodgers, en el primer cuarto, tuvo una pequeña discusión con el entrenador en jefe Mike McCarthy. El conjunto de Cleveland ganó 24-22 en casa para sumar su tercera victoria de la campaña.

Roman Wilson fue el que inauguró el marcador en el Huntington Bank Field con una recepción de 12 yardas para llegar a la zona prometida y con el punto extra de Boswell los de Pittsburgh pusieron sus primeros siete puntos.

FINAL: The @Browns improve to 3-1 with the win on TNF! pic.twitter.com/8ZMVgYnpLW — NFL (@NFL) October 2, 2026

El problema entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy fue antes de la primera anotación de los Steelers. El quarterback de 42 años le gritó a su entrenador “¿Qué carajo? mándalo", mostrando su molestia con el entrenador al no decidir la jugada, mientras que McCarthy fue captado diciendo “jodid... imbéci...”, llevándose la crítica de la afición.

Jaleel McLaughlin puso los primeros puntos para los Browns en el segundo cuarto con un acarreo de 28 yardas para emparejar al compromiso. Quinshon Judkins fue el encargado de poner otros seis puntos a favor de Cleveland con una carrera de 2 yardas para llegar a la tierra prometida.

Los Browns ampliaron aún más la ventaja gracias a Harold Fannin que con una recepción de 2 yardas logró poner a Cleveland con ventaja de dos posesiones de balón.

ANDRE SZMYT FROM 56 YARDS FOR THE WIN! pic.twitter.com/64qGSekF7q — NFL (@NFL) October 2, 2026

Los Steelers lograron poner contra las cuerdas a los Browns con el gol de campo de Chris Boswell y las anotaciones de Darnell Washington y Pat Freiermuth, para igualar el marcador con la conversión de dos puntos con poco menos de 2 minutos en el reloj.

Sin embargo, Cleveland logró poner a su pateador en el campo de los Steelers y con un intento de 56 yardas logró darle la victoria al conjunto local. Una intercepción al final del encuentro fue lo que terminó con las esperanzas de Pittsburgh de igualar el tablero o llevarse el triunfo.

DCO