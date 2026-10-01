Playoffs MLB 2026: Así se juegan las Series Divisionales de la Liga Americana y Nacional

Se definen a los equipos que jugarán las Series Divisionales.

Todo listo en la Liga Americana y Liga Nacional para las Series Divisionales de los playoffs de la Major League Baseball (MLB). Este jueves los Atlanta Braves derrotaron a Philadelpia Phillies para ser el último equipo invitado a la siguiente fase de la postemporada de la Gran Carpa.

Los Chicago White Sox, los New York Yankees, los San Diego Padres y Atlanta Braves son las cuatro instituciones que salieron con la mano en alto de la Ronda de Comodines y ahora se medirán ante los mejores equipos de la temporada regular y la serie que llama la atención es entre los Padres y los Milwaukee Brewers

Así se juegan las Series Divisionales de la Liga Americana y Nacional

Después de la Ronda de Comodines, que se definió al mejor de tres encuentros, llegan las Series Divisionales que serán al equipo que gane tres partidos de cinco posibles.

Series Divisionales Liga Americana

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox

Tampa Bay Rays vs New York Yankees

Series Divisionales Liga Nacional

Los Ángeles Dodgers vs Atlanta Braves

Milwaukee Brewers vs San Diego Padres

Los ganadores de las Series Divisionales avanzarán a las Series de Campeonato en busca de llegar a la Serie Mundial. Los Ángeles Dodgers son el equipo a vencer al ser los actuales bicampeones y que estén en busca de un histórico tricampeonato.

This should be fun 🍿



It will be the @Braves versus the @Dodgers in the NLDS! pic.twitter.com/x493wQ6hOA — MLB (@MLB) October 2, 2026

Fechas importantes de los playoffs 2026 de la MLB

Los 8 equipos que disputarán la Serie de Comodines tendrán un día de descanso antes de iniciar las Series Divisionales de la liga Americana y la Liga Nacional en busca de llegar a la Serie Mundial.

Series Divisionales: Del 3 al 10 de octubre (Liga Americana) y del 3 al 9 de octubre (Liga Nacional).

Series de Campeonato: Del 12 al 20 de octubre (Liga Americana) y del 11 al 19 de octubre (Liga Nacional).

Serie Mundial: Del 23 al 31 de octubre.

La Serie Mundial enfrenta al campeón de la Liga Americana contra el mandamás de la Liga Nacional y el equipo a vencer por tercera campaña consecutiva son Los Ángeles Dodgers que son los actuales bicampeones de la MLB.

DCO