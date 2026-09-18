Chicharito Hernández cambia el balón por la pelota y aparece en un partido de la MLB (VIDEO)

Javier Chicharito Hernández sigue preparándose de cara a su debut con su nuevo equipo en Estados Unidos y antes de que llegue ese momento, el futbolista mexicano apareció en la casa de los Rangers de Texas para ser invitado especial y lanzar la primera bola en el partido ante los Toronto Blue Jays.

Javier Hernández realizó un buen lanzamiento que llegó sin complicaciones a la manopla de Alejandro Osuna, catcher mexicano que juega en los Rangers de Texas. Cabe recalcar que en Estados Unidos es el mes de la Herencia Hispana por lo que el exjugador de las Chivas fue invitado a lanzar la primera bola del compromiso.

Javier Hernández ya espera su debut con el Atlético Dallas

Javier Hernández decidió ponerle fin a su segunda etapa con las Chivas y con ello firmar con el Atlético Dallas para una nueva experiencia en su carrera profesional. El conjunto de Texas es nuevo en el futbol profesional de expansión en el USL Championship.

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El nuevo equipo del exjugador del Real Madrid debutará en el torneo a principios del 2027 y su casa será el Cotton Bowl de Fair Park. Javier Hernández firmó un contrato de dos años con el equipo de Dallas.

La nueva institución en el futbol de Estados Unidos fue fundado por un grupo de empresarios que encabeza Matt Valentine y Sam Morton y cuenta con un equipo de reserva en la UPSL Premier Division y tiene el conjunto femenil de Dallas Trinity FC.

Chicharito es el único jugador confirmado para el Atlético Dallas

El Atlético Dallas está a poco más de seis meses de iniciar su participación en la USL Championship, pero el conjunto de Texas aún no confirma a toda su platilla que utilizará en su primera temporada.

Solo el Chicharito Hernández está registrado de momento con el Atlético Dallas y el entrenador Peter Luccin, quien será el encargado de liderar al equipo en su primera experiencia en el balompié de Estados Unidos.

Se espera que en los últimos meses el Atlético Dallas confirme a sus demás jugadores para su debut en el USL Championship y Chicharito Hernández es la pieza con más experiencia.

DCO