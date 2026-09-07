Chicharito Hernández es visto con un jersey del América y la polémica no se hace esperar (VIDEO)

Javier ‘Chicharito’ Hernández se vio envuelto en una nueva polémica, esta vez tras ser visto firmando un jersey del América, el rival acérrimo de Chivas, club con el que debutó como futbolista profesional y con el que tuvo una segunda etapa en 2024 y 2025.

El hecho ocurrió en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, previo a la final de la Leagues Cup entre Toluca y Monterrey. El goleador histórico de la Selección Mexicana fue el encargado de instalar el trofeo, y uno de los aficionados presentes en las tribunas le pidió que le firmara una playera del América.

El ‘Chicharito’ Hernández hizo a un lado la rivalidad entre América y Chivas y accedió a la petición del aficionado que le pidió que firmara su jersey de las Águilas. En el video se ve que el delantero también accede a las peticiones de otros fans, pero esa fue la que llamó más la atención por tratarse de la playera del principal rival del Guadalajara en la Liga MX.

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¿Cuántos goles le hizo Chicharito Hernández al América?

Javier ‘Chicharito’ Hernández solamente le hizo un gol al América con la camiseta de las Chivas. Fue en el empate 1-1 entre ambos clubes en un duelo amistoso celebrado en Estados Unidos el 11 de octubre de 2025.

Sin embargo, el ariete tapatío se quedó con las ganas de convertirle a los de Coapa en un partido oficial en cualquier competencia, pues no marcó contra los azulcremas en Liga MX ni en encuentros de la Concacaf Champions Cup.

Tanto aficionados de América como de Chivas reaccionaron tras ver al ‘Chicharito’ Hernández firmando un jersey de las Águilas. Seguidores del Rebaño aseguraron que el tapatío siempre será chiva, mientras que los del equipo capitalino afirmaron que el oriundo de Guadalajara “sabe quién es el más grande de México”.

El nuevo reto del Chicharito Hernández

Javier ‘Chicharito’ Hernández anunció su regreso a las canchas en julio, cuando dio a conocer que el próximo club de su carrera será el Atlético Dallas, una nueva franquicia de la USL Championship, la Segunda División de Estados Unidos.

El tres veces mundialista con la Selección Mexicana fue anunciado como el primer gran fichaje del equipo que jugará como local en el Cotton Bowl Stadium de Dallas, Texas.

Javier ‘Chicharito’ Hernández debutará con el Atlético Dallas en marzo de 2027, cuando comience la próxima temporada de la USL Championship.

EVG