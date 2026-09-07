Concacaf Champions Cup 2027: Clubes de la Liga MX que la jugarán y formato del torneo

La Concacaf Champions Cup 2027 ya conoce a los nueve clubes mexicanos de la Liga MX que competirán en el torneo más importante de la zona, que por primera vez contará con esta cantidad de participantes del futbol mexicano.

Tras conseguir el tercer lugar en la Leagues Cup, el León se convirtió de manera oficial en el noveno y último club nacional clasificado a la próxima edición de la también conocida como Concachampions.

¡Toluca FC es Campeón de la Leagues Cup! 🔥



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¡Club León se queda con el 3er Lugar y consigue su boleto a la Concachampions! 👏 pic.twitter.com/K61CL8Vwew — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 7, 2026

La Fiera se unió a América, Toluca, Monterrey, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Pachuca y Tigres, los otros equipos de la Liga MX que disputarán la Concacaf Champions Cup 2027, edición en la que se celebrará el 65 aniversario del certamen más relevante a nivel de clubes en la región.

Formato de la Concacaf Champions Cup 2027

La Concacaf Champions Cup 2027 contará con la participación de 27 equipos y tendrá un formato de eliminación directa a partir de la primera fase.

Posteriormente se disputarán las rondas de octavos, cuartos de final y semifinal hasta llegar a la final, que se disputará a partido único como se viene haciendo desde 2024. Las de 2020 y 2021 también se jugaron a un duelo, en ambos casos debido a la pandemia del coronavirus.

¿Por qué habrá nueve mexicanos en la Concacaf Champions Cup 2027?

La presencia de nueve equipos de la Liga MX en la Concacaf Champions Cup 2027 se debe a que los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup fueron mexicanos. Por ese motivo se sumaron dos cupos por mejor rendimiento en la tabla acumulada durante el ciclo 2025-2026.

El León se unió a la lista tras derrotar al América en el encuentro por el tercer puesto de la Leagues Cup, certamen en el que el Toluca se alzó con el trofeo.

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Pumas lograron su lugar en la Concacaf Champions Cup 2027 por haber sido los finalistas en los dos más recientes torneos de la Liga MX. América ganó su boleto por ser el mejor no finalista en la tabla acumulado de la campaña anterior.

Chivas se unió por ser el segundo mejor no finalista de la Liga MX, mientras que Pachuca y Monterrey se sumaron por ser los mejires clubes no clasificados en la tabla acumulada del periodo 2025-2026.

EVG