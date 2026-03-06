FOX presenta Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones

“Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones” es una producción de FOX que ofrece una mirada única detrás del torneo de futbol más relevante a nivel de clubes en la región, en el que el vigente monarca es Cruz Azul.

Esta serie presenta el lado más humano, competitivo y apasionante de la Concacaf Champions Cup, pues muestra historias inéditas, momentos clave dentro y fuera de la cancha, así como el camino que recorren los equipos en busca de la gloria regional.

Serie documental de la Copa de Campeones Concacaf producida por Concacaf y Offline Sports se estrenará el domingo 📺🏆https://t.co/bvsHwZBQvg 🔗 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 6, 2026

Con este lanzamiento, FOX reafirma su compromiso por acercar a los aficionados contenido deportivo de alto nivel, ampliando la experiencia del futbol más allá de los 90 minutos y conectando con la emoción, la rivalidad y la historia que rodean a la Concacaf Champions Cup.

¿Cuándo se estrena Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones?

Este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas del Centro de México se estrenará en FOX y FOX One la docuserie exclusiva Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones .

Esta serie cuenta con 3 episodios que se transmitirán en domingos consecutivos en el mismo horario.

Capítulo 1 - 8 de marzo

Capítulo 2 - 15 de marzo

Capítulo 3 - 22 de marzo

No te pierdas el estreno de Juego de Campeones 🏆🎥



🗓️ Domingo 8 de marzo, 8:30PM 🇲🇽



📺 En FOX y FOX One @somos_FOX pic.twitter.com/B5mKnUC50S — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 6, 2026

Juego de Campeones, la docuserie con contenido nunca antes visto

Producida por Concacaf y Offline Sports, la docuserie “Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones” ofrece acceso detrás de cámaras de la competencia, a través de contenido nunca antes visto y entrevistas con los protagonistas de los equipos, cuerpos técnicos y aficionados que empujan desde la tribuna como si fuera el último minuto de una final, con una mirada íntima a los momentos más emotivos y reveladores del torneo.

Esta serie es la Concacaf Champions Cup sin filtro: la previa al “todo o nada” que se respira antes del silbatazo y el lado humano que nunca se ve en el marcador. Es intensidad pura, orgullo regional y drama del que sólo existe cuando la gloria está a una jugada de distancia. En tres episodios conocerás las historias que marcaron un antes y un después en el torneo de clubes más importante de la región.

EVG