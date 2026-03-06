Fuera de canchas

FOX presenta Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones

“Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones” es una producción de FOX que ofrece una mirada única del torneo de clubes más importante de la región

FOX lanzó la docuserie “Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones”.
FOX lanzó la docuserie “Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones”. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

“Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones” es una producción de FOX que ofrece una mirada única detrás del torneo de futbol más relevante a nivel de clubes en la región, en el que el vigente monarca es Cruz Azul.

Esta serie presenta el lado más humano, competitivo y apasionante de la Concacaf Champions Cup, pues muestra historias inéditas, momentos clave dentro y fuera de la cancha, así como el camino que recorren los equipos en busca de la gloria regional.

Con este lanzamiento, FOX reafirma su compromiso por acercar a los aficionados contenido deportivo de alto nivel, ampliando la experiencia del futbol más allá de los 90 minutos y conectando con la emoción, la rivalidad y la historia que rodean a la Concacaf Champions Cup.

TE RECOMENDAMOS:
Checo Pérez tendrá su debut este fin de semana con Cadillac.
Automovilismo

Checo Pérez y los resultados que tiene cuando debuta con un nuevo equipo ¿Podrá ganar con Cadillac?

¿Cuándo se estrena Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones?

Este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas del Centro de México se estrenará en FOX y FOX One la docuserie exclusiva Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones .

Esta serie cuenta con 3 episodios que se transmitirán en domingos consecutivos en el mismo horario.

  • Capítulo 1 - 8 de marzo
  • Capítulo 2 - 15 de marzo
  • Capítulo 3 - 22 de marzo

Juego de Campeones, la docuserie con contenido nunca antes visto

Producida por Concacaf y Offline Sports, la docuserie “Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones” ofrece acceso detrás de cámaras de la competencia, a través de contenido nunca antes visto y entrevistas con los protagonistas de los equipos, cuerpos técnicos y aficionados que empujan desde la tribuna como si fuera el último minuto de una final, con una mirada íntima a los momentos más emotivos y reveladores del torneo.

Esta serie es la Concacaf Champions Cup sin filtro: la previa al “todo o nada” que se respira antes del silbatazo y el lado humano que nunca se ve en el marcador. Es intensidad pura, orgullo regional y drama del que sólo existe cuando la gloria está a una jugada de distancia. En tres episodios conocerás las historias que marcaron un antes y un después en el torneo de clubes más importante de la región.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Jugadores de la Selección Mexicanas festejan un gol en su triunfo de 4-0 sobre Islandia en Querétaro.
Fuera de canchas

Filtran FOTOS del nuevo y hermoso jersey de visitante de México para el Mundial 2026