Monterrey sin brillar vence al Xelajú y avanza a octavos de final de la Concacaf Champions Cup; Resumen y goles

Iker Fimbres, del Monterrey, tras anotar su gol ante el Xelajú en la Concacaf Champions Cup

Los Rayados del Monterrey dieron un somnífero partido en la cancha del Estadio BBVA, pero goles de Iker Fimbres y Lucas Ocampos ante el Club Xelajú dieron el pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en donde ahora se enfrentarán al ganador del Cruz Azul vs Vancouver FC.

Fimbres anotó en la primera parte y en el cierre del juego, después de una falta sobre el “Tecatito” Corona, el argentino Ocampos anotó de penalti para maquillar el marcador de lo que fue el trámite del juego.

Pese a tener una de las plantillas más caras del futbol mexicano el Monterrey no juega de acuerdo a su presupuesto. La actuación ante el equipo de Guatemala pone muchas dudas en el futuro del proyecto de Domènec Torrent.

Los malos resultados provocaron una mala entrada en el Gigante de Acero para el duelo de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La afición regia empieza a manifestar su hartazgo por las actuaciones de su escuadra.

Incluso se dice que la situación al interior de La Pandilla no es la mejor, pues habría jugadores que no están contentos con las formas de la dirección técnica y durante el duelo ante el Xelajú se vio a algunos futbolistas con caras largas.

Al 72′ salió visiblemente molesto Sergio Canales. El mediocampista español es, desde su llegada, el mejor jugador de Rayados, pero el funcionamiento ha provocado que el exBetis entre en la misma inercia negativa de rendimiento.

El siguiente compromiso de Monterrey es ante el Club León, por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Para el duelo ante los Panzas Verdes, el equipo regiomontano no contará con Domènec Torrent, quien vio la roja ante América.

