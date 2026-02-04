Futbol Internacional

Monterrey rescata el empate ante el Xelajú en la Concachampions y regresa a México a buscar el pase a la siguiente ronda

El equipo de Domenec Torrent visitó Guatemala para el partido de ida ante el Xelajú y terminaron sacando un empate después de los primeros 90 minutos en la serie

El Monterrey estuvo contra las cuerdas en el partido de ida de la Concacaf Champions Cup ante el Xelajú, pues el equipo de Guatemala logró anotar primero en el cotejo y parecía que viajarían México con la ventaja de su lado y obligando a los Rayados a tener que ganar por diferencia de dos anotaciones.

El encuentro fue totalmente para el equipo de Domenec Torrent, que tuvo todas las oportunidades de peligro de su lado pero que no lograron capitalizar para llevarse le ventaja en el primer encuentro de esta serie, algo muy importante para regresar a México con más calma de cara al encuentro de vuelta.

El primer tiempo del compromiso terminó con el 0-0 en el marcador y la desesperación por parte del Monterrey por conseguir el gol que les diera la ventaja en el compromiso, sin embargo los primeros que pegaron fueron ss rivales.

