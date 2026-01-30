¡OFICIAL! Germán Berterame deja Rayados de Monterrey y es nuevo jugador del Inter Miami

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó. El delantero mexicano Germán Berterame deja de ser jugador de Rayados de Monterrey para oficialmente ser nuevo futbolista del Inter Miami de la MLS. El ariete cumplirá un sueño al jugar al lado de Lionel Messi.

El delantero mexicano terminará su etapa en los Rayados del Monterrey luego de llegar en la Temporada 2022-2023. El futbolista de 27 años se va de La Pandilla con 55 goles, que se suman a los 31 que marcó con Atlético San Luis, para un total de 86 dianas en el futbol mexicano.

Muchas gracias por tu esfuerzo y pasión al defender nuestros colores, Germán.💙⚽️



Te deseamos mucho éxito en tus nuevos retos #EnLaVidaYEnLaCancha.🙌🏼

“El delantero mexicano Germán Berterame se une como Jugador Franquicia, aportando un olfato goleador comprobado. Bienvenido a Miami”, fue el mensaje con el que se le dio la bienvenida a la MLS. “Muchas gracias por tu esfuerzo y pasión al defender nuestros colores, Germán. Te deseamos mucho éxito en tus nuevos retos”, dijo por su parte La Pandilla.

La propuesta de Inter de Miami fue lo suficientemente fuerte para convencer tanto a Rayados de Monterrey, como a Germán Berterame, pues en el plano económico le conviene a Rayados y en lo deportivo al seleccionado nacional de México, quien compartirá equipo con el campeón del mundo Lionel Messi.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

Berterame llega a una liga en pretemporada

Uno de los temas más polémicos entorno a este movimiento es si llegar a la MLS le costará no ir al Mundial a Germán Berterame, quien ha sido constante en los llamados de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Berterame llega a un equipo en plena pretemporada. La Liga de Estados Unidos no tiene un calendario como el resto de las grandes competencias de futbol del mundo.

La MLS se juega de finales de febrero-inicios de marzo hasta noviembre, cuando se realizan los playoffs. Este formato cambiará en 2027, cuando la competencia se alineará con el resto de grandes ligas. En julio de 2027 la temporada arranca en julio y concluye en abril.

Germán Berterame festeja el gol con el que México superó a Bolivia 1-0 en Santa Cruz de la Sierra. ı Foto: Mexsport

Esto generará que el Inter Miami debute en la MLS en 2026 el 21 de febrero ante el LAFC. El cuadro de Florida es el reinante campeón del futbol estadounidense y de la mano de Messi esperan tener una campaña histórica.

Por este motivo se cree que Germán Berterame puede perder su puesto en la Selección Mexicana, pues estará casi un mes sin jugar mientras arranca la MLS.

Con la Selección Mexicana tiene tan solo tres partidos jugados y dos goles. Se estrenó en un duelo en Guadalajara ante Ecuador y ante Bolivia encontró su segundo tanto.

