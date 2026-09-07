Muere Pablo Amorós: VIDEO del accidente durante carrera en España

El piloto español Pablo Amorós; de 44 años de edad, perdió la vida el pasado 6 de septiembre mientras se encontraba realizando una prueba del GTI Trophy, y en redes sociales circula un video del momento exacto del accidente.

En el video se puede observar que la carrera en la que Pablo Amorós lamentablemente perdió la vida transcurría con normalidad, y en cuestión de segundos terminó con un fatídico descenlace para el español.

Durante la primera vuelta en la carrera se puede ver que Pablo Amorós se impacta con la parte trasera del auto de Luis Álvarez, quien logra salir del vehículo y se tira al suelo, por lo que la carrera se concluyó y se alzó la bandera roja.

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🇪🇸 Spanish racing driver Pablo Amorós was killed after losing his brakes and slamming into another race car during a GTI Trophy race at the Monteblanco Circuit in Huelva, Spain, on September 6.



Amorós died from injuries sustained in the crash. 🕊️ pic.twitter.com/L4e7TaHlmk — DJ CandyMan (@DrCandymn) September 7, 2026

Pablo Almorós ocupaba la quinta posición del campeonato hasta el momento, y por ahora no se han dado a conocer detales sobre el choque en el que lamentablemente perdió la vida; sin embargo, se presume de manera preliminar que podría deberse a un problema mecánico que le imposibilitó frenar a tiempo en la primera curva.

La Real Federación Española de Automovilismo (REFDA) realizó una publicación en la que expresaron la tristeza que sintieron por la pérdida de Pablo Amorós, quien falleció durante la prueba disputada el domingo en el Circuito de Monteblanco de Huelva.

Desde la RFEDA queremos expresar nuestra profunda tristeza por el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante la prueba disputada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva).



Nuestro cariño y apoyo están con todos sus seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/wyHcT25Agb — Real Federación Española de Automovilismo (@RFEdeA) September 6, 2026

El Circuito de Madrid Jarama realizó una publicación al respecto: “Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante el transcurso de la GTi Trophy celebrada hoy.



Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles.



Descanse en… pic.twitter.com/Ge6SvIIwi3 — Circuito de Madrid Jarama - RACE (@Circuito_Jarama) September 6, 2026

¿Quién era Pablo Amorós?

Pablo Amorós contaba con una trayectoria dentro de las pistas desde el 2011, cuando comenzó su vida como piloto amateur para ganar experiencia dentro de las competiciones todoterreno.

Durante su vida dentro de los rallys participó en numerosos certámenes, y entre estos se encuentran la Copa Hyundai, la Mini Challenge, la Copa Kobe Motor, y varias temporadas del Campeonato de España de Rallys Todo Terreno; además de ser un piloto, Pablo Amorós era un abogado de profesión.

En 2022 fue campeón de España de los Rallys Todo Terreno de la categoría Open, y es reconocido en el mundo del automovilismo por ser un personaje hbitual dentro de las carreras de circuitos.

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