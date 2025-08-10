Álex Palou hace historia y gana su tercer título seguido en IndyCar, el cuarto general

El piloto español Álex Palou sumó un nuevo campeonato de IndyCar Series, pues este domingo se consagró como tetracampeón (2021, 2023, 2024 y 2025) de la categoría en el GP de Portland, además que lo hizo a falta de un par de carreras en la temporada 2025.

Álex Palou, piloto de Chip Ganassi, se convirtió en tricampeón gracias a que el mexicano Pato O’Ward tuvo un desperfecto en su coche que le impidió competir en igualdad de condiciones. O’Ward llegó a Portland como segundo del campeonato y era el único que podía impedir un nuevo título del ibérico.

Al final, la falla en el coche del volante regiomontano, le dejó el camino libre al catalán Palou, quien a los 28 años se está convirtiendo en leyenda del deporte motor.

ALEX PALOU CLINCHES THE 2025 INDYCAR CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/SfRfEqiJ2b — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 10, 2025

aar