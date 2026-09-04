Franco Colapinto y su icónica reacción al ver a una “leyenda” del automovilismo en el GP de Italia (VIDEO)

Franco Colapinto se llevó los focos de las cámaras en su llegada al Autodromo Nacional de Monza cuando vio a una de las “leyendas” del automovilismo, pues cerca de la entrada se encontraba el ganador de la Copa Pistón Rayo McQueen.

La reacción del piloto argentino fue imperdible al dejar de ponerle atención a la persona con la que iba acompañada y sorprenderse al ver que el Rayo McQueen estaba en Monza, pues la colaboración entre Disney y la Fórmula 1 ha traído momentos como el de este fin de semana.

El Rayo McQueen se llevó las miradas en el GP de Italia

Este fin de semana en el Autodromo de Monza se hizo presente uno de los personajes que marcó la infancia de grandes y chicos, el Rayo McQueen, pues la colaboración entre Disney y la Fórmula 1 dejaron que el ganador de la Copa Pistón se convirtiera en el Safety Car de este Gran Premio.

El 95 dio algunas vueltas por Monza para salir a reconocer la pista previo al arranque de las prácticas y McQueen se llevó los reflectores en redes sociales al aparecer en todas las imágenes y publicaciones previo al Gran Premio de Italia.

El Rayo McQueen es el protagonista de la película Cars, la cual tendrá su reestreno este mes en cines para celebrar su vigésimo aniversario desde que el largometraje salió en la pantalla grande.

pic.twitter.com/ORbtb39AxJ El famoso Rayo McQueen será protagonista en el GP de Italia como Safety Car — MasterBets Ecuador (@MasterBetsecu) September 3, 2026

¿A qué hora inicia el GP de Italia de la Fórmula 1 en México?

El Gran Premio de Italia marca el regreso de la Fórmula 1 después de un descanso de dos semanas tras llevarse a cabo la carrera en Países Bajos.

La competencia en el Autodromo Nacional de Monza se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México, y Lewis Hamilton saldrá en busca de la victoria en casa de la Scuderia Ferrari.

DCO