Naomi Osaka se ilusiona con su tercer título en EU

LA JAPONESA sirve el balón a Katerina Siniakova, de la República Checa, durante la segunda ronda del US Open.

ALEX EALA y sus fans filipinos se encaminan al fin de semana en el Abierto de Estados Unidos, junto a Naomi Osaka, quien busca su tercer cetro del torneo.

También lo harán el argentino Francisco Cerúndolo y el chileno Alejandro Tabilo, por primera vez entreverados en la tercera ronda de un US Open.

Quien empacó maletas fue el tercer cabeza de serie Félix Auger-Aliassime. El canadiense se convirtió en el jugador con mejor preclasificación eliminado del torneo hasta ahora.

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Osaka se recuperó tras un bajón a mitad del partido para avanzar ayer a la tercera ronda, anotándose un triunfo 6-2, 5-7, 6-1 sobre Katerina Siniakova, antes de que Eala venciera a Oleksandra Oliynykova por 6-1, 6-4.

El Tip: Coco Gauff venció a Paula Badosa en dos sets para colarse en los dieciseisavos de final del US Open, ronda en la que se medirá ante la española Cristina Bucsa.

Eala, la preclasificada 17, les dio a sus apasionados seguidores un motivo para celebrar de inmediato al ganar los primeros nueve puntos contra su rival ucraniana, quien había ganado el único enfrentamiento previo entre ambas.

“Creo que cada quien representa algo a su manera. Yo soy filipina y lo represento con orgullo”, manifestó Eala. “Y gran parte del público aquí hoy es filipino y estoy segura de que ellos comparten ese sentimiento”.

Osaka vistió de plateado y blanco bajo su larga chaqueta, con una visera, al llegar para su partido en el estadio Arthur Ashe, tres días después de que se presentó de negro y con el cabello en trenzas tipo “cornrows” bajo una banda, como homenaje al exastro de la NBA Allen Iverson, para su debut nocturno.

2 campeonatos del US Open ha conseguido Naomi

La dos veces campeona del US Open y tercera preclasificada ganó el primer set en 30 minutos y se adelantó 4-2 en el segundo. Pero su nivel de juego cayó de manera considerable, con 20 errores no forzados en el segundo parcial después de apenas cuatro en el primero.

Recuperó el control rápidamente, al quebrar para ponerse 2-0 en el tercero antes de cerrar un peloteo de 19 golpes con una volea rumbo a adjudicarse el siguiente game, y pareció más aliviada que emocionada por su buen toque.