¡Se acabó el sueño! Naomi Osaka queda eliminada del US Open tras caer en octavos de final ante Elena Rybakina

Naomi Osaka quedó fuera en los octavos de final del US Open.

La kazaja Elena Rybakina impuso su autoridad ante la japonesa Naomi Osaka en los octavos de final del US Open y se puso a ley de una victoria de alcanzar el número uno del ranking de la WTA.

En un duelo de campeonas de Grand Slam, Rybakina despachó 6-1 y 6-4 a Naomi Osala para acceder a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el último Major del año.

Elena Rybakina defeats Naomi Osaka and advances to the quarterfinals at the US Open 😤



If Rybakina advances to the semifinals, she will become the new world No. 1 👀 pic.twitter.com/yoKeS7XvE0 — ESPN (@espn) September 7, 2026

Zhenq Qinwen, próxima rival de Elena Rybakina en el US Open

Elena Rybakina tendrá que vencer a Zheng Qinwen, pero eso no será fácil. La china se ha transformado en una especialista de extraordinarias remontadas: puede hundirse en un profundo pozo, pero siempre sobrevive como si nada.

Segunda cabeza de serie en Nueva York, Rybakina tiene asegurado reemplazar a Aryna Sabalenka en la cima del ranking de la WTA si avanza a las semifinales del US Open.

“Por supuesto que lo quiero”, dijo Rybakina al ser entrevistada a pie de cancha. “No conozco a nadie que no desearía esto, pero sin duda es uno de mis objetivos”.

Naomi Osaka says she’s not sad after her loss to Elena Rybakina at the U.S. Open, ‘If I think about my life, my daughter is healthy. Everyone in my family is great. I had an opportunity to play this Slam. I got as far as I could’



“Were there more surprises, looks you wanted to… pic.twitter.com/k94DpOrOTe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2026

“Trato de afrontarlo de la misma manera, intento hacer todo lo que puedo, luchar hasta el final en mi próximo partido y veremos qué pasa”, añadió la kazaja de 27 años.

Rival de Elena Rybakina dejó en el camino a Iga Swiatek

Zheng Qinwen protagonizó otro acto de superviviencia tras encontrarse 5-0 abajo por segundo partido consecutivo.

La campeona olímpica superó 7-5, 6-3 a la octava preclasificada Iga Swiatek para convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en alcanzar las ocho mejores en Flushing Meadows desde que Emma Raducanu atrapó el título en 2021.

Dos días después de estar 5-0 abajo en el tercer set antes de ganar los últimos siete juegos para someter 1-6, 7-6 (3), 7-5 a Madison Keys, Zheng cedió rápidamente los primeros cinco juegos ante Swiatek, campeona del US Open de 2022.

EVG