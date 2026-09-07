Eddy Reynoso habla por primera vez de la posibilidad de una pelea de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca

Eddy Reynoso habló acerca de una posible pelea del 'Canelo' Álvarez en el Estadio Azteca.

Eddy Reynoso, entrenador y mánager de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se refirió por primera vez a la posibilidad de que el tapatío dispute una pelea en el Estadio Azteca, luego de que el empresario Emilio Azcárraga Jean le hizo un llamado al jalisciense para que se presente en el Coloso de Santa Úrsula.

Al respecto, el líder del Canelo Team aseguró que el ‘Canelo’ tiene la obligación de presentarse en el legendario recinto capitalino, pues ya tuvo un combate en el Estadio AKRON de Guadalajara en mayo de 2023.

“Nosotros lo hicimos con Saúl ahí en Guadalajara. Creo que tenemos que, por obligación, ir a pelear a México al Estadio Azteca”, declaró Eddy Reynoso en charla con TUDN.

Eddy Reynoso considera un sueño una pelea del Canelo en el Azteca

Eddy Reynoso aseguró que sería un sueño cumplido que se concrete una pelea del ‘Canelo’ Álvarez en el Estadio Azteca, pues recordó cuando hace 33 años ahí se presentó Julio César Chávez, un momento que definió como muy bonito.

“La verdad es un sueño para todo boxeador mexicano lo que hizo Julio César Chávez en aquel tiempo, yo era un adolescente y fue algo muy bonito”, resaltó el entrenador del ‘Canelo’ Álvarez acerca de aquel combate en el que el César del Boxeo se impuso al estadounidense Greg Haugen por nocaut técnico en el quinto round.

Eddy Reynoso también se mostró confiado en que eventualmente se concretara la esperada pelea del ‘Canelo’ Álvarez en el Estadio Azteca.

“Mira, sería un sueño más cumplido. Creo que esa pelea se tiene que dar en cualquier momento”, sentenció el también mánager del pugilista tapatío.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring el próximo 31 de octubre, cuando enfrente al invicto francés Christian Mbilli, campeón supermediano del CMB, en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Dicha pelea estaba originalmente programada para llevarse a cabo el próximo 12 de septiembre. Sin embargo, la misma se aplazó como parte de la agenda de eventos de la denominada Temporada de Riad.

La del 31 de octubre será también la primera pelea del ‘Canelo’ Álvarez este 2026, pues en mayo no tuvo actividades debido a que estaba en proceso de recuperación de una cirugía que se hizo en el codo izquierdo.

EVG