Julio César Chávez defiende al Canelo y lanza dura advertencia al boxeo mexicano

Julio César Chávez, considerado como el mejor peleador mexicano en la historia del boxeo, una vez más defendió la carrera del Canelo Álvarez y advirtió que nunca se verá a un peleador del tamaño del tapatío.

“Está difícil. Lo que el Canelo ha logrado y ha hecho no creo que se se vuelva a repetir”, sentenció El César del Boxeo, quien agregó que cuando se retire Álvarez Barragán llegará otro peleador, pero no de su tamaño. “Acuérdate que México es y siempre ha sido una cuna de grandes campeones mundiales. Se va ir Canelo y va a llegar otro. No sabría decirte cuál pero va a llegar otro”, añadió.

El Canelo Álvarez genera división de opiniones, pues para algunos es de los mejores boxeadores de la historia en México, siendo el primer mexicano y latino en ser campeón mundial indiscutido en cualquier categoría de peso. Sin embargo, para otras personas el tapatío no entra entre los más grandes.

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Para Julio César Chávez no hay un boxeador que pronto pueda tomar el lugar del Canelo, pero no considera que el deporte esté en crisis o que pase por un mal momento. “No es crisis pero México siempre esta y estará ahí. Se va uno y llegan otros. Siempre va a haber un mexicano en el reflector mundial”, dijo.

La siguiente pelea del Canelo Álvarez es el 31 de octubre de 2026 ante Christian M’billi, campeón mundial de peso supermedio del CMB, quien es el siguiente rival del mexicano. La división de las 168 parece estar detenida, pues M’billi no pelea desde septiembre de 2025, cuando se midió a Lester Martínez.

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