Juárez consigue su primera victoria del Apertura 2026 al vencer a Tigres en el Olímpico Benito Juárez

A pesar de los refuerzos y el cambio de directiva, los Tigres siguen sin poder levantar en el torneo local y en la Jornada 9 del Apertura 2026 cayeron a manos de Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Universitario por marcador de 2-0 con un doblete de Óscar Estupiñán.

El primer tiempo del compromiso fue muy reservado entre ambas instituciones, ya que el marcador se mantuvo 0-0 pero con el equipo de la Sultana del Norte siendo mejor en el terreno de juego, aunque como les ha ocurrido a lo largo del certamen no pudieron concretar frente al marco rival.

Fue hasta el segundo tiempo del partido cuando se abrió el marcador para que los Bravos se fueran arriba en el marcador. Una falta dentro del área de los Tigres le otorgó una pena máxima a los locales y fue Óscar Estupiñán el encargado de convertir el penalti por gol.

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Juárez aprovechó de buena forma el poder de sus delanteros y al 79′ de tiempo corrido volvieron a aparecer en zona de peligro y con un centro por parte de José Luis Rodríguez, Óscar Estupiñán remató de cabeza dentro de los 16.50 para ampliar la ventaja para los Bravos que mostraron una nueva cara en este compromiso.

A pesar de que se encuentran en el fondo de la tabla, Juárez consiguió sus primeros tres puntos del torneo con esta victoria que hunde aún más a los Tigres pasando la mitad del torneo local y que parece que los universitarios no se podrán recomponer para buscar un puesto en la Liguilla.

Puebla y Atlante igualan el marcador en el arranque de la Jornada 9

El Puebla recibió en casa al Atlante para inaugurar la Jornada 9 del Apertura 2026 y el compromiso terminó 1-1 con goles de Walter Portales por parte de los Potros de Hierro y de Mathías Tomás del lado de la Franja.

El conjunto camotero sigue manteniéndose entre los primeros ocho lugares de la tabla general, mientras que el azulgranas se colocan en el decimocuarto puesto de la competencia con ocho unidades después de nueve jornadas.

DCO