Isaac del Toro habla sobre la gran responsabilidad que es ser el líder de México en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro está a solo horas de iniciar su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, en el que será el líder de la Selección Mexicana y el oriundo de Ensenada, Baja California, declaró lo importante que es realizar esta tarea al ser uno de los favoritos para llevarse el maillot arcoíris.

“Es una responsabilidad liderar a un equipo, creo que me lo tomo muy en serio, sin duda voy a hacer lo mejor posible en la ruta. No tenía pensado pelear por el campeonato del mundo este año, yo pedía ser competitivo este año, por lo que es algo que me llena de motivación y de responsabilidad”, comentó Isaac del Toro.

Un duelo que veremos mil veces.

Y esta vez: el 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐭𝐨 le gana la partida a Seixas.



🐂 Isaac del Toro se lleva el primer cara a cara en Montreal antes del Mundial tras un bravo enfrentamiento contra Paul Seixas#GPCQM #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/FixuGIOu4X — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2026

¿Cuándo arranca la participación de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

Isaac del Toro está preparado para uno de los retos más importante de su carrera y el mexicano junto a sus compañeros arrancan su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 el próximo sábado 20 de septiembre.

Tanto el equipo élite varonil como femenil tendrán su primera participación en la prueba contrarreloj en Montreal el sábado, que está programada para iniciar a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, en la ciudad de Montreal.

Cabe recalcar que la Selección Mexicana tendrá participación en todas las competencias de esta Copa del Mundo, ya sea con el conjunto élite o los ciclistas juveniles que asistieron a este evento para buscar un título mundial.

DCO