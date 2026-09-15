Isaac del Toro recupera el tercer lugar del ranking UCI tras su participación en Canadá

Luego de ganar el Gran Premio de Montreal, el ciclista mexicano Isaac del Toro recuperó el tercer lugar el ranking de la Unión Ciclista Internacional. El nacido en Ensenada, Baja California, desplazó al danés Jonas Vingegaard.

El gran logro individual del mexicano también ayudó al país, pues gracias al Torito, México subió al puesto 12 del ranking de naciones, además que se consiguieron seis plazas para el Mundial de Ciclismo de Ruta que se corre en Montreal, Canadá, desde el 20 de septiembre.

TOP 3 DEL RANKING UCI

Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 11,676 puntos

Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | 7,921 puntos

Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | 6,476 puntos

aar