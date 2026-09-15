CMLL tendrá una tarde mexicana en la Arena México este 16 de septiembre para preparar el 93 Aniversario

Como antesala al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), este miércoles 16 de septiembre se celebrará una Tarde Mexicana en la Arena México, con una función que promete ser emocionante de principio a fin.

Pactada a las 17:00 horas, la cartelera tendrá en el encuentro estelar la extraordinaria combinación de Místico y Templario, quienes a unos días de poner en juego sus máscaras, se enfrentarán a la peligrosa dupla de Soberano Jr. y Zandokan Jr.

La lucha semifinal tendrá la depurada técnica de Blue Panther, Zack Sabre Jr. y Xelhua, ellos se enfrentarán en un triangular que tendrá como principal atractivo todo su conocimiento a ras de lona, con el estilo del llaveo y contra llaveo.

#CMLLInforma || ¡Tarde Mexicana en la Arena México!



Te recordamos que este martes 15 de septiembre no tendremos función en La Catedral de la Lucha Libre... ¡Pero la acción regresa el miércoles 16 de septiembre a las 5:00 PM con este súper cartel! pic.twitter.com/ULsDDiv7Ud — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 3, 2026

Por otra parte en un encuentro de corte internacional, Neón, Titán y Ángel de Oro unirán fuerzas para medirse a Yutani, Rocky Romero y Bad Dude Tito.

Thunder Rosa realizará su regreso a la Catedral de la Lucha Libre este miércoles, pero con una dura prueba, debido a que expondrá el Campeonato Nacional Femenil en contra de Dark Silueta.

Con más participación de Las Amazonas, se disputará la Copa Independencia 2026, con la llegada de Tessa Blanchard, Lluvia, Garra Negra, Zeuxis, Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima.

Mientras que para arrancar las acciones, aparecerán las Gemas Metálicas: Brillante Jr., Oro Jr. y Diamond, para luchar contra Los Forajidos: Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

¡CMLL vs. TMDK! Hechicero y Esfinge se olvidan de su rivalidad para defender su casa ante Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito en un choque de estilos y poderío. #DomingoFamiliarCMLL Internacional

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Cartelera Completa Tarde Mexicana en la Arena México–Miércoles 16 de septiembre a las 17:00 horas

Lucha Estelar: Místico y Templario vs Soberano Jr. y Zandokan Jr.

Lucha Semifinal en Triangular: Blue Panther vs Zack Sabre Jr. vs Xelhua

Cuarta lucha: Neón, Titán y Ángel de Oro vs Yutani, Rocky Romero y Bad Dude Tito

Por el Campeonato Nacional Femenil: Thunder Rosa (c) vs Dark Silueta

Copa Independencia 2026: Tessa Blanchard, Lluvia, Garra Negra, Zeuxis, Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima

Primera Lucha: Brillante Jr., Oro Jr. y Diamond vs Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para la Tarde Mexicana en la Catedral de la Lucha Libre, se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, o pueden ser adquiridos directamente en las taquillas de la Arena México.

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