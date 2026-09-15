Volador Jr. no ve como revancha su lucha ante Andrade El Ídolo en el 93 Aniversario del CMLL

Volador Jr. habló de su rivalidad con Andrade El Ídolo de cara al 93 Aniversario del CMLL.

Han pasado 13 años desde que Andrade El ídolo le quitó la máscara a Volador Jr. Este viernes se enfrentan en un mano a mano que forma parte de la cartelera del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

A pesar de que aquella derrota a manos de La Sombra también fue en una función de aniversario del CMLL, el de Coahuila descartó que la lucha del próximo viernes 18 de septiembre en la Arena México sea una revancha para él.

🤼‍♂️💥🥇🇲🇽 “Nos falta mercadotecnia porque no fue una rivalidad de medio año”, resalta Volador Jr. acerca de su antagonismo con Andrade El Ídolo.

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“La verdad no la tomo como una revancha, pero creo que sí la tomo como una lucha tipo retro, pues la verdad tanto él me conoce mucho, y yo lo conozco también demasiado. En nivel de estilos somos algo muy similar, pero aun así, pues 13 años son 13 años de diferencia”, aseveró Volador Jr. ante la prensa.

Volador Jr. ve falta de apoyo en su rivalidad con Andrade El ídolo

Volador Jr. está convencido de que las nuevas generaciones de aficionados a la lucha libre no saben tanto de su rivalidad con Andrade El Ídolo porque no ha tenido la suficiente mercadotecnia.

“Nos ha faltado un poco de mercadotecnia, porque hay mucha gente que es nueva, nueva, no sabe por qué son las rivalidades, no sabe por qué es el uno contra uno. Entonces creo que si les pasan un poquito de la historia de lo que se ha vivido de nosotros, que fueron años —o sea no fue un año, no fue medio año, fueron años—, entonces creo que la gente entendería por qué nosotros estamos en esa lucha tan importante”, resaltó Volador Jr.

🤼‍♂️💯🏆 “Le falta prepararse, foguearse. Quiero que haga las cosas bien; trae la lucha en la sangre”, dice Volador Jr. acerca de su hijo de 11 años.

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Volador Jr. apoya sueño de su hijo de ser luchador

Volador Jr. reconoció que apoya a su hijo de 11 años, quien quiere seguir sus pasos. El gladiador coahuilense señaló que su vástago debe foguearse más, pero admitió que aunque intentó que tomara otro rumbo fue imposible, pues trae la lucha en la sangre.

“Le falta prepararse, foguearse, quiero que haga las cosas bien, para que ame su trabajo. Lo estoy preparando poco a poco, como a mi me enseñaron. Lo trae en la sangre, es un luchador que viene desde la panza, traté de que se fuera por otro lado, pero no me queda de otra más que apoyarlo”, subrayó Volador Jr.

EVG