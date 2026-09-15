¡Bomba en España! Javier ‘Vasco’ Aguirre, el favorito número uno para tomar las riendas de un club histórico en LaLiga

Javier Aguirre en un partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Luego de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el entrenador Javier Aguirre dejó el cargo y por el momento se encuentra sin equipo, pero parece que eso puede cambiar pronto, pues en España se reporta que el Valencia tiene fuerte interés en hacerse de los servicios del Vasco.

De acuerdo con información de Récord, Javier Aguirre es uno de los candidatos para ser el entrenador del Valencia, incluso se reporta que ya hay un acercamiento entre la directiva de los chés y el estratega azteca, quien según la fuente indicada ya habría aceptado tomar el proyecto.

José Luis Mendilibar y Javier Aguirre son dos de los candidatos que el Valencia considera para convertirse en el próximo entrenador.



En las próximas horas se mantendrán conversaciones con ambos. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 14, 2026

“El ‘Vasco’ ya habría aceptado tomar el proyecto, pero aún falta la oferta formal del conjunto valenciano para que haya un acuerdo. Sin embargo, el entrenador mexicano aún no viaja a España como varios reportes aseguran, pues aún no hay un acuerdo entre ambas partes”, dice la información de Récord.

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Javier Aguirre llegaría a uno de los equipos más irregulares de LaLiga en las últimas campañas. Tan solo la campaña pasada en sus 38 partidos, tuvieron 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Terminó en noveno lugar, lejos de los puestos de competencias europeas.

Pues creo que está claro, Javier Aguirre va a ser el nuevo entrenador del @valenciacf.

No me parece mala opción para salvar esta temporada e ir a por Valverde para la próxima, que es el entrenador que quiere Braulio para su VCF. pic.twitter.com/Wx4nTe34H2 — Pablo Rubio (@Pabloski78) September 15, 2026

El Vasco llegaría a un Valencia en bajo nivel

En la presente temporada 2026-2027, el Valencia es 17 de la general con una victoria, un empate y cuatro derrotas en sus primeras seis jornadas. Se encuentran a un puesto de descenso, recordando que el puesto 18, 19 y 20 bajan a la Segunda División. Málaga, Villarreal y Elche son los últimos de la campaña con 3, 2 y 2 puntos, respectivamente.

Los próximos días serán clave para conocer si el Vasco Aguirre llega como entrenador del Valencia de España, recordando que a pesar de terminar su etapa al mando de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, su esposa, Silvia Carrión, dijo que tiene varios años como estratega todavía.

Se entiende porque Javier Aguirre es la opción número 1 para dirigir al Valencia.



El Director Deportivo viene del Osasuna, casa cuna de Javier en España. https://t.co/ykUjMLIvUG — Jorge FM (@jorgehefm) September 14, 2026

En Norteamérica 2026, Aguirre comando al Tricolor a un Mundial para los libros, pues por primera vez en la historia ganó sus tres partidos de la fase de grupos y terminó como líder con 9 puntos. Además se consiguieron cuatro victorias en el certamen.

Se obtuvieron victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, pero se perdió ante Inglaterra en octavos de final en la cancha del Estadio Azteca. Al mando del Vasco Aguirre la Selección Mexicana terminó ubicada en el noveno lugar de la clasificación general, su mejor actuación en una Copa del Mundo en los últimos 40 años.

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