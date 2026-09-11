Isaac del Toro termina en el lugar 55 del Gran Premio de Quebec; Remco Evenepoel gana la competencia

No fue el día para Isaac del Toro. El ciclista mexicano finalizó en la posición 55 a 3´18″ del ganador en el Gran Premio de Quebec, quien fue el belga Remco Evenepoel. Esta competencia es una de las principales pruebas rumbo al Campeonato Mundial.

El Gran Premio de Quebec es una de las clásicas más exigentes del ciclismo en América. Se trata de una competencia de un día y que es muy exigente, pues El Torito no fue ni el mejor pedalista latino del día.

¡EL TORITO SIGUE EN LA CARRERA EN QUÉBEC! 🚴‍♂️🇲🇽🔥



Isaac del Toro continúa en competencia en el Gran Premio de Québec y mantiene viva la ilusión de pelear por un gran resultado. 👀🏆 pic.twitter.com/deOVWV98tC — Claro Sports (@ClaroSports) September 11, 2026

Delante de Isaac del Toro quedaron tres ciclistas latinoamericanos mejor posicionados. El ecuatoriano Jhonatan Narváez terminó en lugar 23, el uruguayo Guillermo Silva fue 32 y en posición 43 el colombiano Sergio Higuita.

Ya en la clasificación general Remco Evenepoel fue el ganador con tiempo de cuatro horas, 40 minutos y 21 segundos. El segundo lugar se lo adjudicó el italiano Giulio Ciccone y en tercer orden el danés Anthon Charmig a +15 segundos del líder.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

La siguiente competencia en la que estará Isaac del Toro es el Gran Premio de Montreal, también llamado Gran Prix de Montreal, que es una carrera de un día que se disputa en Canadá dos días después del Gran Premio de Quebec, lo que quiere decir que en 2026 será el 13 de septiembre.

El Gran Premio de Montreal forma parte de UCI World Tour 1.UWT, lo que quiere decir que forma parte de la máxima categoría UCI (puntuables para la UCI World Calendar, con rango de carrera ProTour y desde 2011 perteneciendo al UCI WorldTour).

El Gran Premio de Quebec y de Montreal en conjunto se les conoce como Laurentian Classics, y al hecho de ganar las dos el mismo año Laurentian Double, algo que solamente han conseguido Simon Gerrans en 2014 y Michael Matthews en 2018.

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