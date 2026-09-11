¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de España de Fórmula 1?

La Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de España, que puede ser la carrera más polémica y peligrosa de la Temporada 2026 y que se celebra en Madrid, en un circuito callejero que ha generado muchas comentarios de los pilotos, pero que puede ser la gran oportunidad del mexicano Checo Pérez de sumar una victoria.

El volante tapatío es conocido como El Rey de los Circuitos Callejeros debido a que pilotar en circuitos urbanos se le facilita y cinco de sus seis triunfos en la F1 se han dato en pistas de este tipo, pero el GP de Madrid representa un reto diferente.

¿Dónde ver a Checo Pérez en el Gran Premio de España de F1?

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se corre este domingo 13 de septiembre en el circuito urbano de Madring. Las acciones arrancan un punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de TUDN y F1TV.

Lo que debes saber de la pista del GP de España de F1

El nuevo Gran Premio de España debuta en el calendario de la F1, aunque no es la primera vez que la máxima categoría del deporte motor se presenta en suelo ibérico, pues antes estaba el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Además que es la primera vez en 45 años que hay una carrera de F1 en Madrid. El circuito es llamado Madring, que tiene una longitud de 5414 km, mientras que la distancia de la carrera es de 308, 399 km.

El circuito de Madring mezcla un de circuito urbano y un trazado permanente, pero la parte más importante de sus 22 curvas es la 12, que tiene nombre de La Monumental, una curva peraltada con una inclinación de 24%.

Mastering the chicanes 👏



Arvid Lindblad sets another fastest first sector on the way to P4 on the timesheets right now 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/KVrjvAN455 — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

El trazado del Madring combina zonas de alta velocidad, áreas de frenada fuerte, cambios de pendiente, curvas ciegas y curvas de alta carga que deberían dejar a los pilotos con poco margen de error.

Los autos de Fórmula 2 y Fórmula 3 fueron los primeros en salir a la pista el viernes, con un choque con incendio que involucró al piloto de F2 Tasanapol Inthraphuvasak después de golpear las barreras y que su auto se incendiara.

¿Cómo llega la F1 al GP de España en Madrid?

🟢 GREEN FLAG 🟢



We're back underway for the final 12 minutes of FP2 😮‍💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/pzciXAdspm — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se presenta como líder del campeonato de F1 con 267 puntos, luego de ganar la pasada cita en Italia. Le saca 66 unidades de diferencia a su más cercano perseguidor, que curiosamente es su compañero.

El británico George Russell cuenta con 201 puntos y Madrid es la ocasión perfecta para que evitar que Antonelli se le escape más en la clasificación general.

Para completar el Top 5 en el campeonato de pilotos está el británico Lewis Hamilton (Ferrari) con 191 puntos, el inglés Lando Norris (McLaren) con 171 puntos y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con 155 puntos.

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