¡FRACASO! Selección Mexicana Femenil queda eliminada del Mundial Sub-20 tras caer ante Argentina

La Selección Mexicana Femenil quedó fuera del Mundial Sub-20 en la fase de grupos.

La Selección Mexicana Femenil consumó su fracaso en el Mundial Sub-20 que se realiza en Polonia, luego de que este viernes cayó 3-2 a manos de Argentina, a la que tenía que derrotar para avanzar a octavos de final. El tropiezo la dejó eliminada tras el cierre de la tercera jornada del Grupo A.

En un duelo de volteretas realizado en la ciudad de Katowice, el Tricolor terminó en la lona con el gol de María Delgado en el tiempo de compensación (92′), al aprovechar una precipitada salida de la portera Camila Vázquez, quien no se habló con la defensa Berenice Ibarra.

#Sub20 | Final del partido.



Finaliza nuestra participación en el Mundial U20. pic.twitter.com/pDnfQMC8Sc — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 11, 2026

México viene de atrás y pone a soñar a la afición

La Selección Mexicana Femenil se vio en desventaja al minuto 29, cuando Annika Paz marcó con un vistoso remate de cabeza, al lanzarse palomita para poner adelante a Argentina.

Las dirigidas por Doriva Bueno reaccionaron pronto y al minuto 37 emparejaron los cartones con un golazo de Deiry Ramírez, quien prendió el esférico fuera del área para clavarlo en el ángulo.

Deiry Ramírez, delantera de Tigres Femenil, convirtió por segunda vez en el encuentro al minuto 42 con un testarazo en el área para que México le diera la vuelta.

Al inicio del segundo tiempo fue anulado el que hubiera sido el 3-1 parcial a favor de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, por una mano.

Argentina da la vuelta y acaba con el sueño de México

México perdió protagonismo y posesión del balón en la segunda mitad y Argentina creció en confianza. La Albiceleste empató el duelo al minuto 78 con un fogonazo de Alma Velasco desde fuera del área.

Con más enjundia que orden e idea, el Tricolor Femenil se lanzó en busca del gol de la victoria y el boleto a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Polonia.

Pero una terrible desconcentración de Berenice Ibarra y la guardameta Camila Vázquez derivó en que María Delgado definiera con el marco abierto al 92’ para sellar la victoria y clasificación de Argentina a octavos de final y la pronta eliminación de la Selección Mexicana Femenil.

México terminó en el tercer lugar del Grupo A del Mundial Femenil Sub-20 con sede en Polonia con solamente un punto. En el cuarto puesto culminó Benín por peor diferencia de goles, pero con la misma cosecha que el Tricolor.

EVG