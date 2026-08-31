Selección Mexicana Femenil anuncia dos juegos de alto nivel previo a la eliminatoria para el Mundial 2027

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil celebran un gol en un amistoso contra Brasil.

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer que sostendrá dos partidos amistosos contra Jamaica, los cuales servirán como parte de su preparación para la última parte de la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027, que se disputará en noviembre.

Serán los próximos 9 y 13 de octubre cuando el Tricolor Femenil mida fuerzas ante las Reggae Girlz. Sin embargo, la sede de ambos cotejos, correspondientes a la Fecha FIFA, se revelará posteriormente.

𝐎𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 ya tiene planeeeees… 😍💭



🇲🇽 La Femenil vuelve a la cancha y ya tenemos rival confirmado: Jamaica 🇯🇲



📅 9 y 13 de octubre

📍 La sede… aún es secreto. 🤫



Lo que sí podemos decirte es que nuestro equipo vuelve y 🫵🏼 tú vas a querer estar ahí. 🙂‍↔️… pic.twitter.com/5nKRpNXU2y — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 1, 2026

Jamaica, rival ante el que México pondrá a prueba su potencial

En comunicado en el que reveló los dos duelos de preparación frente a Jamaica, la Selección Mexicana Femenil aseguró que estos juegos le permitirán al conjunto azteca llegar de la mejor forma posible a la última fase de la eliminatoria hacia el Mundial de Brasil 2027.

“Los duelos ante el representativo caribeño permitirán al conjunto dirigido por Pedro López, continuar fortaleciendo el trabajo del equipo y llegar de la mejor manera a los compromisos oficiales de noviembre”, se lee en el mensaje del Tricolor Femenil.

Programa 365 = Un acompañamiento para nuestras jugadoras de Selecciones Nacionales los 365 días. ✨❤️‍🩹💪🏽🇲🇽 pic.twitter.com/m1U87iYWQE — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 21, 2026

El panorama de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil terminó líder del Grupo A con marca perfecta de 12 unidades en la primera fase de las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por el español Pedro López se impusieron a Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes Estadounidenses y Santa Lucía.

Con ello, el Tricolor Femenil accedió a los cuartos de final del oficialmente llamado Campeonato Concacaf W 2026, ronda en la que tendrá como contrincante a Haití.

Un triunfo sobre las caribeñas le daría a la Selección Mexicana Femenil uno de los cuatro boletos directos de Concacaf para el Mundial de Brasil 2027.

El vital partido entre México y Haití tendrá como sede el Texas Health Mansfield Stadium en Texas, Estados Unidos, el próximo 28 de noviembre.

EVG