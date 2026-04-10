Selección Mexicana Femenil aplasta a Islas Vírgenes y se acerca al Mundial de Brasil 2027 (VIDEO)

La Selección Mexicana Femenil no tuvo piedad de Islas Vírgenes.

La Selección Mexicana Femenil goleó 9-0 a Islas Vírgenes en el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas, sede del encuentro clasificatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en Brasil en el 2027.

María Sánchez, mediocampista de Tigres, se lució con un póker al convertir cuatro de los nueve tantos conseguidos por el equipo dirigido por el español Pedro López Ramos.

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Los tantos de María Sánchez, quien hizo la primera anotación del encuentro, fueron a los minutos 5, 19, 32 y 50. La Selección Mexicana Femenil resolvió el juego desde el primer tiempo, pues se fue al descanso con ventaja de 8-0.

¿Qué sigue para el Tricolor Femenil?

México todavía tiene un duelo clave por afrontar contra Puerto Rico, selección con la que disputará el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Brasil 2027.

El cotejo entre el Tricolor y Puerto Rico está programada para llevarse a cabo el próximo 18 de abril en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México.

La goleada sobre Islas Vírgenes puso a la Selección Mexicana Femenil a un paso de avanzar al torneo de Concacaf que define a las clasificadas de la región al Mundial de Brasil 2027 y también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Buena racha de la Selección Mexicana Femenil

Con la contundente victoria sobre Islas Vírgenes, la Selección Mexicana Femenil llegó a ocho triunfos de manera consecutiva.

Uno de esos triunfos fue el 1-0 conseguido sobre Brasil apenas en marzo de este año, en un partido de carácter amistoso que tuvo como sede el Estadio Ciudad de los Deportes.

Greta Espinoza, defensa de Tigres, fue la autora del único gol de aquel encuentro fue fue denominado Gran Jogo.

EVG