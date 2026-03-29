¡De película! Portera del Querétaro rompe en llanto tras penalti atajado y primer triunfo en el Clausura 2026 (VIDEO)

Marta Alemany, portera del Querétaro, lloró tras atajar el penalti con el que Gallos Femenil logró su primer triunfo en el Clausura 2026.

Marta Alemany, portera del Querétaro, dejó un momento más que emotivo este domingo al romper en llanto después de haberle atajado un penalti a las Bravas de Ciudad Juárez, acción que se tradujo en el primer triunfo de Gallos Femenil en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

La guardameta del conjunto queretano no contuvo la emoción al silbatazo final del partido desarrollado en el Estadio Corregidora, pues su equipo conoció la victoria en la actual campaña hasta la Jornada 14, con el 2-1 sobre las fronterizas.

¡FINAL DE PELÍCULA!



Alemany rompe en llanto, tras detener el penal, y lograr con Querétaro su primer triunfo del Clausura 2026. #EllasJueganEnTubi pic.twitter.com/8F8UdTala1 — FOX (@somos_FOX) March 30, 2026

Las compañeras de Marta Alemany en el Querétaro llegaron momentos después para darle un emotivo abrazo y celebrar el primer triunfo de Gallos Femenil en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Alemany tiene tercer triunfo tras su regreso a Querétaro

Marta Alemany le atajó un penalti a la ghanesa Grace Asantewaa y Querétaro venció 2-1 como local a las Bravas en calidad de local en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Fue el tercer triunfo de la portera española con Gallos Femenil desde que volvió a las filas de la institución en el Apertura 2025 tras un breve paso por Necaxa.

Marta Alemany no experimentaba un triunfo con Querétaro en la Liga MX Femenil desde el 3 de octubre del 2025, cuando las emplumadas vencieron 1-0 al Necaxa en el Estadio Corregidora, en duelo de la Fecha 14 del Apertura 2025.

Lo que sigue para Querétaro en la Liga MX Femenil

El triunfo sobre Ciudad Juárez le permitió a Querétaro llegar a cuatro unidades en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, misma cosecha que el Necaxa, equipo al que supera por mejor diferencia de goles.

A pesar de que ya no puede clasificar a la Liguilla por el título, Gallos Femenil tratará tener un cierre decoroso en el campeonato.

Puebla, América y Santos Laguna son los tres rivales a los que el Querétaro enfrentará en las últimas tres fechas de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

De esos encuentros, Gallos Femenil solamente fungirá como local en el de la Fecha 16 en contra de las Águilas, el próximo 4 de abril.

EVG