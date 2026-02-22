Se suspende partido en la Liga MX Femenil por posibles detonaciones a las afueras del estadio (VIDEO)

El Necaxa vs Querétaro se vio interrumpido por posibles detonaciones a las afueras del estadio.

Se viven momentos de tensión en nuestro país después de que se dio a conocer la noticia sobre la detención y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’. Varios partidos de diferentes ligas en México fueron reprogramados; sin embargo, el encuentro entre Necaxa y Querétaro de la Liga MX Femenil sí se llevó a cabo.

Lamentablemente, las personas que se encontraban viendo el compromiso a través de la transmisión vieron el momento exacto en el que el encuentro se suspendió por posibles detonaciones a las afueras del Estadio Victoria, así que las 22 jugadoras corrieron a los vestidores para resguardar su integridad.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que la árbitra central hace sonar su silbato al inicio del segundo tiempo y comienza a hacer la seña a las jugadoras que abandonen el campo de juego para ir a los vestidores.

Pánico en Aguascalientes



Se suspende el Necaxa vs Querétaro femenil por posibles detonaciones afuera del Estadio Victoria pic.twitter.com/AToDNrrzg3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026

Las futbolistas volvieron al campo para continuar con el partido

México está viviendo una ola de violencia por lo ocurrido en el estado de Jalisco este domingo, por lo que el gobierno le ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa para no poner en peligro su integridad física.

A pesar de lo ocurrido, la Liga MX Femenil o alguno de los dos equipos no han dado algún reporte oficial de lo ocurrido en el Estadio Victoria, pues las jugadoras regresaron a los vestidores por un corto tiempo, alrededor de 15 minutos, para mantenerse a salvo.

Después del tiempo transcurrido, las jugadoras regresaron al campo de juego para continuar con el partido y las cosas siguieron su marcha con normalidad; al final, el Necaxa se llevó la victoria en su casa y todo quedó en un susto para las futbolistas.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

La Liga MX Femenil decidió reagendar el partido más importante de la jornada

A primera hora de este domingo, la Liga MX Femenil informó en redes sociales sobre la reprogramación del partido más importante y más esperado de la jornada, que es el Clásico Nacional.

Por el tema de la violencia que se presentó en Jalisco, donde se llevaría a cabo el encuentro entre el América y las Chivas, por la detención de ‘El Mencho’, la liga decidió suspender el encuentro y reprogramarlo para otro día, aunque al momento no se ha confirmado el día y la hora.

De igual forma, el encuentro entre el Querétaro y Juárez de la Liga MX, el Tapatío contra Tlaxcala y el cotejo entre la Jaiba Brava vs. Correcaminos de la Expansión MX serán reprogramados para otro día.

