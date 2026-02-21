Toluca derrota de visita al Necaxa y sigue invicto en la Liga MX; León vence a Santos que continúa sin ganar

El Toluca continúa con paso perfecto en el Clausura 2026, pues los Diablos Rojos siguen invictos en la Liga MX y llegan a cuatro victorias en el torneo local después de vencer al Necaxa de visita por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Victoria.

El actual campeón del futbol mexicano tuvo que sufrir y trabajar el partido durante los 90 minutos para poder sumar tres puntos más a su cuenta personal. En el primer tiempo, el árbitro central enseñó seis tarjetas amarillas, cuatro por faltas y dos por protesta, pero los goles no se hicieron presentes en el cotejo.

En la segunda parte del compromiso, los pupilos de Antonio Mohamed adelantaron líneas y comenzaron a ahogar a los Rayos con la presión alta; fue hasta el minuto 79 de juego cuando el tricampeón de goleo Paulinho abrió el marcador para los visitantes.

El delantero portugués, que siempre está atento en cada jugada, aprovechó para anotar su primer gol del partido. Tras un rebote que dejó el arquero del Necaxa, Jorge Díaz mandó un centro raso al corazón del área y Paulinho definió con el arco abierto para inaugurar el tablero.

El segundo tanto llegó cuatro minutos más tarde y Paulinho volvió a marcar en el Estadio Victoria para asegurar la victoria del actual campeón en la Jornada 7, mientras que Federico Pereira puso el último tanto de la noche para cerrar la goleada ante el Necaxa y que los Diablos Rojos se coloquen momentáneamente en la segunda posición.

El siguiente compromiso del Toluca será importante para seguir sumando unidades y pelear por el liderato de la competencia, pues los choriceros recibirán en casa a las Chivas, que seguirán de líderes pase lo que pase en su partido ante el Cruz Azul.

📹 | Cambindo le puso tranquilidad -¡y un montón talento!- para cobrar el penal y marcar el segundo de @clubleonfc. 😎#LaLigaDeLaAfición ✨ #J7 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/1kbJasxhWQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

León derrota a Santos que sigue sin ganar en la Liga MX

El León aprovechó el pésimo momento que atraviesa el conjunto de Santos para sumar una victoria a su cuenta en el Clausura 2026, que fue la segunda en siete jornadas, con lo que llegaron a siete puntos en la tabla general.

Daniel Arcila abrió el marcador al minuto 2 de juego; fue con una jugada a balón parado como el mediocampista colombiano mandó a guardar la esférica al fondo de las redes, pues al momento de la ejecución del tiro libre hubo un desvío, por el que Carlos Acevedo no alcanzó a salvar la esférica.

El segundo tanto de la Fiera fue de Diber Cambindo desde los once pasos; después de la revisión del VAR, el silbante marcó la pena máxima para el conjunto de Nacho Ambriz. Por parte de Santos, Ezequiel Bullaude fue el futbolista que descontó por parte de los de la Comarca Lagunera.

