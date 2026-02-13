Toluca gana por la mínima al Tijuana en casa y rompen una racha de tres partidos sin conocer la victoria

El Toluca abrió las puertas del Estadio Nemesio Diez para recibir al Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026, partido que terminó 1-0 a favor de los Diablos Rojos, para que terminaran con una racha de tres partidos sin conocer la victoria en la Liga MX.

El marcador se abrió al minuto 21 de tiempo corrido, cuando el equipo de Antonio Mohamed comenzó a controlar el partido y tener todas las oportunidades de peligro de su lado.

Paulinho fue el encargado de darle la victoria al Toluca y anotar el único tanto del encuentro; el delantero portugués le ganó la espalda a los defensas de los Xolos y, tras un pase de Marcel Ruiz desde la banda izquierda, mandó a guardar la esférica al fondo del marco de Toño Rodríguez.

El que avisa no es traidor, y el killer del @TolucaFC ya lo había hecho... 😈



Aquí encuentran el gol de Paulinho (el que si contó)😅#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #TOLXOL | #J6 pic.twitter.com/bjcmDPHKbm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026

Los choriceros se fueron con la ventaja al descanso y mostrando un mejor futbol que los Xolos en el campo de juego; sin embargo, los Diablos Rojos no consiguieron aumentar la ventaja sobre el Tijuana a pesar de las múltiples oportunidades de peligro, pues Toño Rodríguez fue figura en el cotejo.

Con esta victoria, el Toluca vuelve a la senda del triunfo en el Clausura 2026, pues el equipo de Antonio Mohamed llevaba tres partidos sin conocer la victoria; fue ante Tigres, Puebla y Cruz Azul los partidos en los que el actual bicampeón del futbol mexicano solo consiguió tres puntos en los tres encuentros.

Paulinho estuvo molesto con el árbitro durante todo el segundo tiempo, ya que el campeón de goleo cayó en el área del Tijuana y pedía un penal a su favor; sin embargo, el árbitro no marcó la pena máxima y el ariete portugués comenzó a contarle con los dedos las veces que recibió falta en el campo de los Xolos.

Con estos tres puntos, el Toluca llega a 12 unidades en la tabla general y se coloca, momentáneamente, en la tercera posición de clasificación, aunque aún faltan que se disputen los siete partidos restantes de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Los Diablos Rojos tendrán una semana de descanso antes de volver a la actividad en la Liga MX; será el próximo sábado 21 de febrero cuando el Toluca se enfrente ante Necaxa en la cancha del Estadio Victoria en la séptima fecha del torneo local.

La actividad de la Jornada 6 continúa este sábado con el Pachuca vs. Atlas y termina con el Clásico Nacional entre América y Chivas, encuentro que arranca en punto de las 21:07 horas.

DCO