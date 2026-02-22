Liga MX: Querétaro vs Juarez sufre cambios por los operativos en Jalisco

Este domingo se dio a conocer la noticia sobre la detención de Nemesio Oseguera Cervantes en el estado de Jalisco, por lo que varias ligas deportivas informaron el cambio o suspensión de diferentes partidos que estaban programados para este 22 de febrero.

La Liga MX informó a través de sus redes sociales que el partido entre el Querétaro y Juárez será reprogramado, aunque aún no se sabe que día se llevará a cabo este encuentro.

“La Liga MX informa que el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”, se puede leer en el comunicado de la liga.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Mateo Chávez sigue en plan grande con el AZ Alkmaar y consigue la asistencia de la victoria

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Liga Expansión MX suspende dos partidos de este domingo

No solo el Querétaro vs. Juárez fue suspendido y será reprogramado con fecha por confirmar, también la Liga de Expansión MX informó que dos partidos de este domingo se jugarán en otra fecha por la inseguridad en las carreteras y ciudades aledañas a Jalisco.

El primer encuentro que se dio a conocer sobre su reprogramación fue el de la Jaiba Brava contra Correcaminos, el cual se tiene presupuestado que se juegue en la cancha del Estadio Tamaulipas con fecha por confirmar.

Mientras que, media hora después, la liga dio a conocer que el cotejo entre el Tapatío y Tlaxcala también tendrá que esperar algunos días para conocer al ganador. El encuentro se disputará en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, ubicado en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

📰 La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/c2a8M2Gn0p — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

La Liga MX Femenil suspende el Clásico Nacional

El primer encuentro suspendido de este domingo fue el de las Chivas contra el América de la Liga MX Femenil, ya que cuando se dio a conocer la noticia sobre la detención de “El Mencho”, se informó a través de redes sociales sobre la reprogramación de este encuentro, el cual se jugará en el Estadio AKRON.

A pesar de que la jornada de este domingo en la Liga MX Femenil continuó, el Clásico Nacional fue el único cotejo que se disputará en otra fecha, pues los otros tres partidos, Puebla vs. Mazatlán, Necaxa vs. Querétaro y Pachuca contra Juárez, siguen en pie, hasta el momento.

Esto con el fin de salvaguardar la integridad tanto de los aficionados que se darían cita en el estadio como de los dos equipos, pues los hechos violentos ocurrieron cerca de Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros de la capital del estado.

DCO