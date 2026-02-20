¡SE ESTRENA! Así fue el primer GOLAZO de Raphael Veiga con el América en la Liga MX (VIDEO)

Raphael Veiga, uno de los mejores jugadores del América en el partido ante el Puebla, logró abrir el marcador en el Estadio Cuauhtémoc para estrenarse como goleador azulcrema en su tercer partido con las Águilas en la Liga MX.

Isaías Violante tomó la pelota en la banda derecha del campo de juego y se quitó al rival que tenía enfrente, mandó un servicio certero al segundo poste del marco de Ricardo Gutiérrez, en donde apareció Raphael Veiga para mandar a guardar la número cinco con un remate de cabeza.

Cabe recalcar que el mediocampista de las Águilas ya había avisado al portero de la Franja que estaba buscando su anotación, pues minutos antes sacó un disparo desde fuera del área que terminó estrellándose en un defensa del Puebla.

Raphael Veiga anota el primer gol del América fuera de casa

Raphael Veiga aprovechó su primera titularidad con el América para conseguir su primera anotación con la camiseta de las Águilas, pero también adjudicó otro logro para el conjunto de Coapa, que tuvo un inicio regular en el Clausura 2026.

El mediocampista brasileño consiguió anotar el primer gol de las Águilas de visita, pues los pupilos de André Jardine solo llevaban tres tantos antes del partido ante el Puebla, todos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes ante Necaxa y Monterrey.

Además, Raphael Veiga terminó con una mala racha para los azulcremas, pues hasta la Jornada 6 del Clausura 2026 solo llevaban tres tantos, el peor inicio goleador de las Águilas en su historia, y con esta anotación podrían recuperar la confianza para seguir ganando en el torneo local.

Isaías Violante demuestra que tiene lo necesario para ser titular con el América

Por el tema de la regla de menores, André Jardine tuvo que meter a Miguel Vázquez e Isaías Violante para seguir sumando minutos, pero esta decisión ha demostrado que el extremo mexicano tiene lo necesario para ser titular con el conjunto del América.

Violante fue el encargado de crear la jugada para el gol de Raphael Veiga, pero también está siendo uno de los mejores hombres de las Águilas en este partido, atreviéndose a encarar a sus rivales y haciendo una gran dupla con Aaron Mejía para atacar por la banda derecha.

Con esta actuación, el delantero podría ganarse un lugar en el 11 titular en lo que Alejandro Zendejas se recupera de su lesión, pues el dueño de esa posición es el futbolista mexicanoestadounidense.

DCO